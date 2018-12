Pirmadienį paklaustas, ar paliaubos Chudaidos provincijoje prasidės nuo antradienio vidurnakčio, savo vardo nepanoręs viešintis JT pareigūnui atsakė: „Tai tiesa.“ Ketvirtadienį Jemeno konflikto šalys po sunkių derybų Švedijoje pasiekė susitarimą, pagal kurį Chudaidoje „nedelsiant“ skelbiamos paliaubos. Pasak minėto JT šaltinio, dėl „darbinių priežasčių“ ugnis bus nutraukta ne anksčiau kaip 23 val. Lietuvos laiku. Kaip valstybinei televizijai vėlai sekmadienį sakė Jemeno užsienio reikalų ministras Khaledas al Yamani, vadovavęs vyriausybės delegacijai taikos derybose, ugnies nutraukimas prasidės antradienio vidurnaktį. Chudaidos ir jos apylinkių gyventojai pastarosiomis dienomis pranešdavo apie įnirtingas kautynes ir antskrydžius, tęsiantis susirėmimams tarp Saudo Arabijos palaikomos vyriausybės ir Irano remiamų husių sukilėlių. Šeštadienį naktį Chudaidos provincijoje žuvo mažiausiai 29 kovotojai, įskaitant 22 husius, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas šaltinis provyriausybinėse pajėgose.

