„Ši administracija išsižadėjo visų ankstesnių JAV įsipareigojimų, pakirto dviejų valstybių sprendinį ir atskleidė savo melagingus pareiškimus apie susirūpinimą dėl palestiniečių tautos humanitarinių sąlygų“, – per JT Generalinės Asamblėjos posėdį sakė M. Abbasas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.