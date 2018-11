„Tai provokaciniai ir neteisėti veiksmai, kurie tik pakenks saugumui ir stabilumui regione“, – pareiškė Palestinos išvadavimo organizacijos (PIO) vykdomojo komiteto narė Hanan Ashrawi (Hanan Ašravi) naujienų agentūrai AFP. Jungtinės Valstijos perkėlė savo ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę gegužę. Tai sukėlė pasipiktinimą tarp palestiniečių, kurie laiko Izraelio aneksuotą Rytų Jeruzalę savo būsimos valstybės sostinės dalimi. „Labai gaila, kad Brazilija prisijungė prie šio neigiamo aljanso prieš tarptautinę teisę“, – nurodė H. Ashrawi. Ketvirtadienį J. Bolsonaro socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Kaip anksčiau skelbėme per savo kampaniją, ketiname perkelti Brazilijos ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę. Izraelis yra suvereni valstybė ir turėtume tinkamai tai gerbti.“ Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pagyrė šį „istorinį“ išrinktojo Brazilijos prezidento sprendimą. Savo ambasadas Jeruzalėje turi Jungtinės Valstijos ir Gvatemala. Kitų valstybių atstovybės tebėra Tel Avive. Izraelis okupavo Rytų Jeruzalę per 1967 metais įvykusį Šešių dienų karą ir vėliau ją aneksavo, nors šio žingsnio niekada nepripažino tarptautinė bendruomenė. Izraelis savo sostine laiko visą Jeruzalę, tačiau palestiniečiai siekia, kad rytinė miesto dalis būtų pripažinta jų būsimos valstybės sostine. Dabartinis tarptautinis konsensusas - kad dėl viso miesto statuso turi per derybas apsispręsti abi šalys.

