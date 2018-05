Šis žingsnis neabejotinai pablogins ir taip įtemptus santykius tarp tarptautiniu mastu pripažintos Palestinos Autonomijos ir Izraelio premjero Benjamino Netanyahu kabineto. Abi šalys palaiko minimalius kontaktus, o taikos derybos yra įšaldytos jau penktus metus. Kalbėdamas su žurnalistais Hagoje esančiame TBT, užsienio reikalų ministras Riadas Malki pareiškė, kad per susitikimą su vyriausiąja prokurore Fatou Bensouda pateikė teismui „kreipimąsi“. Dokumente prašoma atlikti tyrimą dėl „Izraelio politikos Vakarų Kranto, rytų Jeruzalės ir Gazos Ruožo atžvilgiu, vykdomos nuo 2014 metų, kai Palestinos valstybė priėmė TBT jurisdikciją“. Pasak R. Malki, palestiniečių pretenzijos apima Izraelio apgyvendinimo Vakarų Krante ir rytų Jeruzalėje politiką bei neseniai įvykusius neramumus Gazos Ruože, kur Izraelio kariuomenė nukovė per 100 palestiniečių, protestavusių palei sieną su Izraeliu. „Izraelyje vyrauja nebaudžiamumo kultūra kalbant apie nusikaltimus prieš palestiniečius. Šis kreipimasis yra Palestinos išbandymas tarptautiniam atsakingumo mechanizmui ir pagarbai tarptautinei teisei“, – teigė ministras. TBT šiuo metu vykdo 2015-aisiais pradėtą išankstinį tyrimą dėl numanomų nusikaltimų palestiniečių teritorijose – nagrinėjama Izraelio apgyvendinimo politika ir galimai abiejų šalių padaryti nusikaltimai per 2014 metų karą Gazos Ruože. Dėl antradienį pateikto kreipimosi gali būti greičiau priimtas sprendimas, ar pradėti išsamų tyrimą, kuris gali nuvesti iki kaltinamųjų išvadų aukšto rango izraeliečiams.

