Per Izraelio atakas Gazos Ruože, palestiniečių duomenimis, per 48 valandas žuvo mažiausiai 130 žmonių. Per šį laikotarpį dar 263 asmenys buvo sužeisti, šeštadienį pranešė „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos institucijos, kuriomis remiasi naujienų agentūra „Reuters“.