Palestiniečiai: nepaisant paliaubų, Izraelis Gazos Ruože nušovė keturis žmones

Gyventojai agentūrai dpa telefonu pasakojo, kad aukos filmavo Izraelio karinius dalinius netoli pasienio su Izraeliu tvoros – tada kareiviai atidengė ugnį. Be to, Gazos Ruožo pietuose buvo nušauta pagyvenusi moteris, kai norėjo patekti į savo namus, paskelbė taip pat „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija.

„Hamas“ ir kiti ekstremistai iš Gazos Ruožo 2023 m. spalio 7 d. Izraelyje surengė beprecedentį išpuolį, nužudydami 1 200 žmonių ir taip sukeldami Gazos karą. Be to, jie apie 250 žmonių pagrobė. Palestiniečių duomenimis, per 15 mėnesių karą žuvo daugiau kaip 48 tūkst. palestiniečių, daugiausiai civilių. Nuo sausio 19 d. galioja kol kas šešių savaičių paliaubos.