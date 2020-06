„Visi su siaubu stebime, kas vyksta Jungtinėse Valstijoje“, – per spaudos konferenciją antradienį pareiškė Kanados ministras pirmininkas.

Klausimą, kaip premjeras vertina Donaldo Trumpo planus prieš protestuotojus pasiųsti karių, uždavęs žurnalistas taip pat tikėjosi J. Trudeau komentaro ir dėl sprendimo pirmadienį prieš protestuotojus panaudoti ašarines dujas, kad juos išvaikius būtų galima nufotografuoti prezidentą.

No one has ever said more in 20 seconds of silence than @JustinTrudeau and we understood every word. https://t.co/wNjFo3nx9n