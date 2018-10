„Apeliacija leidžiama. Ji buvo išteisinta. Aukštojo teismo bei (pirmosios instancijos) teismo sprendimas pakeičiamas. Jos nuosprendis panaikintas“, – nutartyje sakė Pakistano AT pirmininkas Saqibas Nisaras. Mirties bausmė Asiai Bibi buvo paskirta 2010 metais, tačiau jos panaikinimas gali išprovokuoti masinių protestų ar smurto protrūkių. S. Nisaras stebėtojų pilnoje teismo salėje paskelbė, kad verdiktas moteriai panaikinamas ir ji paleidžiama į laisvę. Saugumo sumetimais A. Bibi buvo laikoma neskelbiamoje vietovėje, o kiek vėliau moteris turėtų išvykti iš Pakistano. Vieną karštą 2009 metų dieną A. Bibi išėjo atnešti vandens sau ir kitiems ūkio darbininkams. Dvi moterys atsisakė gerti iš krikščionės atnešto indo. Keliomis dienomis vėliau ji buvo apkaltinta šventvagyste. Moteris buvo nuteista ir pasmerkta mirti. Pakistano šventvagystės įstatymai numato, kad asmuo, kaltinamas įžeidęs Dievą, Islamą ar Koraną gali būti nuteistas mirties bausme. Teisių aktyvistai tvirtina, kad dažnai šiais teisės aktais piktnaudžiaujama siekiant išspręsti asmeninius ginčus. Praėjusiais metais šiaurės vakariniame Pakistane už šventvagystę buvo nulinčiuotas vienas studentas. Vėliau buvo įrodyta, kad jam mestas kaltinimas neturėjo pagrindo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.