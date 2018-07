Valdančioji buvusio ministro pirmininko Nawazo Sharifo partija „Pakistano musulmonų lyga-Nawazas“ (PML-N) dar nepaskelbus trečiadienį vykusio balsavimo rezultatų suskubo juos atmesti. Ji tvirtino, kad balsai buvo masiškai klastojami, o pareigūnai neleido partijos atstovams stebėti balsų skaičiavimo. Pakistano rinkimų komisija atmetė šiuos kaltinimus ir sakė, kad nauja elektroninė rezultatų skaičiavimo sistema susidūrė su techninėmis problemomis. Iškilo tam tikrų techninių nesklandumų, bet „šie rinkimai buvo 100 proc. sąžiningi ir skaidrūs“, ketvirtadienį sakė vyriausiasis rinkimų komisaras Sardaras Muhammadas Raza (Sardaras Muhamadas Raza). Jis nenurodė, kada rinkimų pareigūnai galės paskelbti balsavimo rezultatus. Keliomis valandomis anksčiau panašų komentarą paskelbė ir Pakistano rinkimų komisijos sekretorius. PML-N vadovas Shahbazas Sharifas – už korupciją nuteisto ir įkalinto buvusio premjero N. Sharifo brolis – tvirtino, kad balsai buvo masiškai klastojami ir šie rinkimai „padarys nepataisomos žalos šaliai“. Rinkimų darbuotojams palinkus prie didžiulių balsavimo biuletenių krūvų ir pradėjus skaičiuoti balsus, kitos didžiosios politinės partijos, tarp jų Pakistano liaudies partija, taip pat prabilo apie manipuliacijas. Balsavimas vyko po audringos rinkimų kampanijos, kurią temdė kaltinimai dėl šalies armijos kišimosi ir jos bandymų paveikti rinkėjų valią į politiką pasukusios buvusios kriketo žvaigždės Imrano Khano (Imrano Chano) partijos „Pakistan Tehreek-e-Insaf“ (PTI) naudai. Šie rinkimai faktiškai virto dvikova tarp PML-N ir PTI, o jų baigtį vis dar sunku prognozuoti. PML-N tvirtina tapusi numanomų armijos machinacijų taikiniu. Anot partijos, jos kandidatai susidūrė su didžiuliu spaudimu, o pernai valdžios netekęs ir už korupciją nuteistas N. Sharifas likus kelioms dienoms iki balsavimo buvo pasiųstas už grotų, tokiu būdu pašalinant iš rinkimų kovos I. Khanui pavojingiausią varžovą. Armija šiuos kaltinimus kategoriškai neigia.











