I. Khanas tai pareiškė kalbėdamas Saudo Arabijoje vykstančioje konferencijoje investicijų klausimais. Naujasis Pakistano lyderis atvyko į šį renginį tikėdamasis privilioti potencialių investuotojų, Islamabadui ieškant būdų užsitikrinti lėšų susidūrus su rimta mokėjimų balanso krize. „Kai laimėjau rinkimus ir atėjo į valdžią, pirmas dalykas, kurio griebiausi, buvo bandymas ištiesti taikos ranką Indijai“, – kalbėjo I. Khanas Rijade vykstančioje konferencijoje „Future Investment Initiative“ (FII) ir pridūrė, kad Delis griežtai atmetė šią jo iniciatyvą. „Dabar tikimės, kad po rinkimų galėsime atnaujinti mūsų taikos derybas su Indija“, – sakė Pakistano premjeras, turėdamas galvoje gegužės viduryje numatytus visuotinius rinkimus. Pernai rugsėjį Indija atšaukė vieną iš itin retų šalių diplomatijos vadovų susitikimų, turėjusį įvykti Jungtinių Tautų viršūnių susitikimo kuluaruose. I. Khanas šį žingsnį, išprovokavusį abipusių kaltinimų ir įžeidimų laviną, pavadino „arogantišku“. Indija kaltina Pakistaną remiant kovotojus Kašmyre. Ši Himalajų teritorija buvo padalyta Indijai ir Pakistanui 1947 metais, kai baigėsi britų kolonijinis valdymas, bet abi šalys reiškia pretenzijas į visą šį regioną ir dėl jo jau dukart kariavo. Indija savo kontroliuojamoje Kašmyro dalyje turi apie 500 tūkst. karių. Čia veikiančios separatistų grupuotės reikalauja arba nepriklausomybės, arba susijungimo su Pakistanu. I. Khanas naują taikos derybų iniciatyvą paskelbė jo šaliai desperatiškai siekiant užsitikrinti lėšų iš „draugiškų valstybių“ įskaitant Saudo Arabiją. Pakistano vyriausybės vadovas nusprendė vykti į FII konferenciją, nors daugelis įtakingiausių politikos formuotojų ir verslo lyderių atšaukė savo dalyvavimą reaguodami į žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymą Saudo Arabijos konsulate Stambule.

