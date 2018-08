Per balsavimą Nacionaliniame Susirinkime I. Khanas gavo 176 balsus, o opozicijos siūlytą kandidatą Shahbazą Sharifą palaikė 96 įstatymų leidėjai. I. Khano populistinė partija „Tehrik-e-Insaf“ per liepos 25-ąją vykusius rinkimus gavo daugiausiai vietų, bet neužsitikrino daugumos 342 vietų parlamento žemuosiuose rūmuose. I. Khanas bus prisaikdintas ministru pirmininku šeštadienį. Jo kadencija truks penkerius metus. Parlamento pirmininkui paskelbus rezultatus, I. Khano šalininkai ėmėsi švęsti visoje šalyje. Oksfordo universitetą baigęs politikas įsteigė savo partiją 1996-aisiais rytiniame Lahoro mieste, žadėdamas sukurti visiems teisingą „naująjį Pakistaną“ ir išrauti korupciją bei diskriminaciją. Per pastaruosius du dešimtmečius I. Khanas ne kartą metė iššūkį Sh. Sharifo ir buvusio prezidento Asifo Ali Zardari partijoms. Buvęs sportininkas pasiekė gerų rezultatų tik 2013-asiais, kai jo partija tapo trečiąja pagal dydį parlamento žemuosiuose rūmuose. Jam galiausiai pavyko įveikti savo varžovus per liepą vykusį balsavimą. Tuo metu Sh. Sharifas yra ankstesnio ministro pirmininko Nawazo Sharifo, kuris už korupciją atlieka 10 metų laisvės atėmimo bausmę, jaunesnysis brolis. Tris kartus Pakistano premjero pareigas ėjusį N. Sharifą pernai už turto slėpimą užsienyje diskvalifikavo Aukščiausiasis Teismas. Vėliau antikorupcinis tribunolas nuteisė politiką kalėti 10 metų už tai, kad jo šeimos nariai įsigijo Londone prabangius apartamentus. Dar žaisdamas kriketą I. Khanas pagarsėjo kaip lėbautojas, bet atėjęs į politiką jis tapo konservatyviojo islamo šalininku. 2011-aisiais išleistoje knygoje „Pakistanas: Asmeninė istorija“ I. Khanas užsiminė apie savo politines ambicijas, jo valstybei pirmą kartą surengus laisvus ir sąžiningus rinkimus. Be kovos su korupcija ir pažadų imtis „chirurginių reformų“ valstybės aparate, naujojo premjero laukia dar vienas nelengvas iššūkis – kaip pagerinti santykius su Vašingtonu. I. Khanas buvo paskirtas praėjus dienai po Užsienio reikalų ministerijos paskelbimo, kad stabdoma JAV karinio parengimo programa, kurioje dalyvavo Pakistano kariškiai. Ši žinia liudija apie nuolatinę įtampą, tvyrančią dviejų su terorizmu kovojančių sąjungininkių santykiuose. Minėta programa tapo dar viena sritimi, nukentėjusia nuo JAV finansavimo mažinimo, apie kurį amerikiečių pareigūnai paskelbė šių metų pradžioje. Vašingtonas kaltina Islamabadą suteikiant prieglobstį tam tikroms kovotojų grupuotėms bei sukilėliams, rengiantiems išpuolius kaimyniniame Afganistane. Pats Pakistanas tokius kaltinimus atmeta. Pakistaniečiai taip pat ne kartą primindavo Vašingtonui, kad kovoje su ekstremistais jų valstybė savo teritorijoje prarado tūkstančius karių – daugiau nei JAV ir NATO kartu sudėjus Afganistane.

