Pranešimas pasirodė kilus naujai ekstremistų smurto bangai prie Afganistano sienos.

Darbuotojas, važiavusias per vieną kaimą Šiaurės Vaziristano rajone, iš pasalų užpuolė du užpuolikai, sakė vietos policijos viršininkas Shafiullah Gandapuras. Jis nurodė, kad per užpuolimą liko gyvas tik vienas to automobilio keleivis.

„Atsakomybės už išpuolį kol kas niekas neprisiėmė, bet tai tikrai buvo terorizmo aktas“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.

Jo teigimu, pagalbos darbuotojos buvo susijusios su vieno vietos instituto programa moterų namų ūkio tvarkymo įgūdžiams lavinti.

Incidento faktą ir žuvusiųjų skaičių patvirtino kitas policijos pareigūnas Rasulas Khanas.

Vadinamieji genčių rajonai prie Afganistano sienos vis dar liūdnai garsėja galimybėmis pigiai įsigyti ginklų, narkotikų ir kontrabandinių prekių.

Šis regionas, kuriame kažkada buvo įsikūrę daug įvairių džihadistų grupių, buvo vienas iš pasaulinės kovos su terorizmu epicentrų.

Po virtinės karinių puolimų prieš šalies ir užsienio ginkluotas grupuotes išpuolių pastaraisiais metais sumažėjo.

2014 metais armija pradėjo didžiulio masto operaciją kovotojų bazėms Šiaurės Vaziristane išnaikinti ir kone dešimtmetį trukusiam, tūkstančius gyvybių nusinešusiam sukilimui nuslopinti.

Tačiau kovotojų grupuotės vis dar gali vykdyti pavienius išpuolius.

Pastaruoju metu padaugėjus išpuolių prieš saugumo pajėgas Afganistano pasienyje imta nuogąstauti, kad džihadistai gali persigrupuoti.