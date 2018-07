Pakistane sunkvežimiui įsirėžus į vestuvininkų autobusą žuvo 15 žmonių

Nelaimė įvyko apyaušriu Sindo provincijos Matiarajaus mieste. Vietos policijos atstovas spaudai Mohammadas Tahiras (Mohamadas Tahiras) informavo, kad per nelaimingą atsitikimą taip pat buvo sužeisti 17 žmonių. Dalis nukentėjusiųjų yra kritinės būklės. Pasak M. Tahiro, manoma, kad eismo nelaimė įvyko dėl vilkiko vairuotojo neatsargumo. Per vietos televiziją parodytuose reportažuose buvo matyti smarkiai sumaitotas autobusas bei greitosios pagalbos automobiliai, gabenantys į ligonines žuvusiuosius ir sužeistuosius. Žmonių gyvybių nusinešančių eismo įvykių Pakistane pasitaiko dažnai. Neatsargus vairavimas i

