Pakistane sudužo keleivinis lėktuvas su daugiau nei 100 žmonių

Laineris skrido iš Lahoro į Karačį.

Apie aukas kol kas nepranešama.

Socialiniuose tinkluose publikuojamuose vaizdo įrašuose matyti tiršti dūmai, kylantys iš nelaimės vietos. Pakistano televizijos šiuo metu rodo reportažus, kuriose matoma, kad laineris nukrito ant gyvenamųjų pastatų.

PIA passenger plane air bus a320

carrying 100 passengers has crashed near malir cannt in model society

the crash has taken place in residential society and houses have been damaged

theres no news on the the number of casualties yet#PIA #planecrash #Karachi pic.twitter.com/juJ0EgAiu2 — Hanzla Ali (@iamhanzla1) May 22, 2020

#Breaking: reports of plane crash in Karachi. Hearing 90 people were in board on a LHR-KHI flight.

Latest on @AJEnglish pic.twitter.com/yHoMyMZ2mS

— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) May 22, 2020

#BREAKING: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashed on Friday afternoon in Pakistan's southern port city of Karachi, local media reported. There are no reports about how many passengers were on board. pic.twitter.com/IidKYcckFd — Global Times (@globaltimesnews) May 22, 2020



Lėktuve buvo daugiau nei šimtas žmonių. Šią informaciją išplatino portalas Brecorder.com. Skelbiama, kad lėktuvas nukrito ant gyvenamųjų namų. Informacija apie žuvusiuosius ir nukentėjusiuosius kol kas neskelbiama.

Remiantis „Sindhnews“ pranešimu, sudužęs lėktuvas – tai „A320 Airbus“ su 95 keleiviais.

Kanalo „Geo TV“ duomenimis, lėktuvo katastrofa įvyko netoli Karačio oro uosto, likus minutei iki nutūpimo.

Sprendžiant iš Pakistano transliuotojo pademonstruotų kadrų, lėktuvas nukrito į gausiai apgyvendintą rajoną; prie katastrofos vietos būriavosi žmonės, kelią pro minią skynėsi greitosios pagalbos automobiliai.



„Karačyje sudužo lėktuvas. Stengiamės patvirtinti keleivių skaičių, bet pirminiai [duomenys] rodo, kad buvo 99 keleiviai ir aštuoni įgulos nariai“, – sakė aviacijos valdybos atstovas Abdul Sattaras Khokharas. Jis pridūrė, kad laineris skrido iš Lahoro.

Remiantis laikraščio „Dawn“ pranešimu, jau vykdomos gelbėjimo operacijos, į nelaimės vietą atvyko skubios pagalbos darbuotojai.

Pakistane komerciniai skrydžiai kelias savaites buvo įšaldyti dėl koronaviruso pandemijos. Juos leista atnaujinti tik prieš kelias dienas.

PIA flight PK 8303 with 99 passengers and 8 crew members has crashed#Karachi#Pakistan pic.twitter.com/K2w37q4DoR — Samar Abbas (@Samarjournalist) May 22, 2020

#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ

95 مسافر سوار تھے

اللہ سب خیر رکھے۔

آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn — Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020



Pakistano karinė ir civilinė aviacija dažnai patiria įvairias nelaimes, neretai sudūžta lėktuvai ir sraigtasparniai.

2016 m. „Pakistan International Airlines“ lėktuvas užsiliepsnojo ore ir sudužo skrisdamas iš šalies šiaurės į sostinę Islamabadą. Per tą katastrofą žuvo daugiau nei 40 žmonių.

Šiuo metu daugelis pakistaniečių visoje šalyje rengiasi švęsti ramadano mėnesio pabaigą ir musulmonų švenčių pradžią, per kurias šalies gyventojai sugrįžta į savo gimtuosius miestus ir kaimus.