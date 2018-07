Rinkimų apylinkėje rytiniame Lahoro mieste pirmoji rinkėja buvo viena moteris, informavo AFP reporteris. Trečiadienį per rinkimus itin patriarchališkoje šalyje savo balsus rengiasi atiduoti daugiau kaip 9 mln. naujų rinkėjų moterų. Šie rinkimai turėtų tapti vienu iš retų demokratinių valdžios perdavimų branduolinį ginklą turinčioje valstybėje, kurią daugiau kaip pusę jos gyvavimo laiko valdė armija. Tačiau šis balsavimas jau pramintas „purviniausiais Pakistano rinkimais“ – dėl kaltinimų lavinos armijai mėginimais paveikti rinkėjų valią į politiką pasukusios buvusios kriketo žvaigždės Imrano Khano naudai. Prieš balsavimą visoje šalyje užtikrinti saugumo buvo dislokuoti iki 800 tūkst. policininkų ir karių. Sostinės Islamabado priemiestyje Bani Galoje minia žurnalistų lūkuriavo prie balsavimo apylinkės, kur savo balsą turi atiduoti I. Khanas. Tuo tarpu Lahore prieš prasidedant balsavimui gatvėse buvo matyti itin daug policininkų ir karių. Visgi būgštavimai dėl saugumo, panašu, neatgrasė Lahoro gyventojų nuo rinkimų. „Šios vadinamosios grėsmės saugumui yra pretekstas bauginti rinkėjus“, – AFP sakė krautuvininkas Kashifas Ahmedas. Šie rinkimai faktiškai virto dvikova tarp dviejų politinių jėgų: buvusio ministro pirmininko Nawazo Sharifo partijos „Pakistano musulmonų lyga-Nawazas“ (PML-N) ir I. Khano „Pakistan Tehreek-e-Insaf“ (PTI) . I. Khano rinkimų kampanija paremta populistiniais pažadais sukurti „naująjį Pakistaną“, išrauti su šaknimis korupciją, užtikrinti švarią aplinką ir įtvirtinti „islamo gerovės“ valstybę. Tačiau buvusios kriketo žvaigždės kampaniją lydi kaltinimai, esą siekti pergalės jam padeda galingas šalies saugumo isteblišmentas, o žiniasklaida, aktyvistai ir ekspertai smerkia „tylųjį generolų valstybės perversmą“. Armija tokius kaltinimus atmeta ir tvirtina tiesiogiai nedalyvaujanti rinkimų procese. Rinkimų pareigūnai suteikė kariškiams plačius įgaliojimus balsavimo centruose, o tai dar labiau pakurstė būgštavimus dėl galimų manipuliacijų. Anksčiau mergišiaus ir vakarėlių liūto etiketę turėjęs I. Khanas pastarosiomis savaitėmis daugelį nustebino savo pastangomis įsiteikti griežtojo kurso religinėms grupėms. Tai sukėlė nerimą, kad PTI pergalė rinkimuose galėtų padrąsinti islamo ekstremistus. PML-N savo ruožtu tvirtina tapusi numanomų armijos machinacijų taikiniu. Anot partijos, jos kandidatai patiria didžiulį spaudimą, o pernai valdžios netekęs ir už korupciją nuteistas N. Sharifas likus kelioms dienoms iki balsavimo buvo pasiųstas už grotų, tokiu būdu pašalinant iš rinkimų kovos I. Khanui pavojingiausią varžovą. PML-N į rinkimus veda N. Sharifo brolis Shahbazas. „Mūsų prognozės labai miglotos“, – antradienį AFP sakė visuomenės nuomonės tyrimų agentūros „Gallup Pakistan“ vadovas Bilalas Gilani. Įtemptos rinkimų kovos baigtį gali nulemti daugiau nei 19 mln. naujų rinkėjų, tarp jų milijonai moterų ir jaunuolių. B. Gilani sakė, kad daugelis jų vis dar nėra apsisprendę. „Neaišku, kam atiteks jų balsai“, – sakė jis. Rinkimų kampaniją taip pat aptemdė kraštutinių dešiniųjų religinių partijų suaktyvėjimas bei virtinė kruvinų kovotojų atakų, per kurias žuvo daugiau nei 180 žmonių, tarp jų trys kandidatai. Šie išpuoliai pakurstė būgštavimus, kad Pakistane po sunkiai iškovotų pastarųjų metų laimėjimų saugumo srityje padėtis vėl ima blogėti.

