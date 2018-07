„(Sprogdintojas) bandė patekti į rinkimų apylinkę. Kai policija pabandė jį sustabdyti, jis susisprogdino“, – naujienų agentūrai AFP sakė vietos administracijos pareigūnas Hashimas Ghilzai.

Provincijos ligoninės Kvetoje atstovas Wasimas Baigas sakė, kad mirus dviem sužeistiesiems, žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 30.

Atsakomybės už išpuolį kol kas neprisiėmė jokia grupuotė.

Beludžistane, skurdžiausioje ir neramiausioje Pakistano provincijoje, vyksta islamistų ir separatistų sukilimai.

Šioje provincijoje įvyko dauguma atakų, kurios per trumpą rinkimų kampaniją Pakistane nusinešė daugiau kaip 180 gyvybių. Šį mėnesį per džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) ataką žuvo 153 žmonės – tai daugiausiai aukų pareikalavęs mirtininko išpuolis per visą Pakistano istoriją.

Per tą sprogimą politiniame mitinge taip pat žuvo vietos politikas Sirajas Raisani. Jis yra vienas iš trijų kandidatų, žuvusių per atakas rinkimų kampanijos metu.

Per ankstesnį trečiadienio išpuolį Beludžistane žuvo policininkas, o dar trys buvo sužeisti, kai Koško kaime Kuzdaro rajone į rinkimų apylinkę buvo sviesta rankinė granata.

Rūpintis rinkimų saugumu kariškiai visame Pakistane dislokavo daugiau kaip 370 tūkst. karių. Taip pat budi 450 tūkst. policininkų.

Rinkimai iš esmės tapo kova tarp dviejų partijų – Imrano Khano „Pakistan Tehreek-e-Insaf“ (PTI) ir iki laikinosios vyriausybės paskyrimo valdžiusios „Pakistan Muslim League-Nawaz“ (PML-N), kuriai vadovauja nušalintas premjeras Nawazas Sharifas. Pastarosios kampanijai vadovavo jo brolis Shahbazas.