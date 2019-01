Autobusas, vežęs kelias dešimtis keleivių, važiavo iš pietinio Karačio miesto į Pandžgūro rajoną. Nelaimė įvyko Lasbelos rajone. „Radome 24 kūnus iš transporto priemonės. Visi jie buvo apdegę“, – naujienų agentūrai AFP pranešė Lasbelos rajono vietos administracijos vadovas Shabiras Mengalas. Vyresnysis policijos pareigūnas Agha Ramzanas Ali taip pat patvirtino, kad įvyko incidentas, ir nurodė, kad nelaimės vietoje vyksta gelbėjimo operacija. Pakistane, kur vairuotojai dažnai nepaiso kelių eismo taisyklių ir saugos reikalavimų, o keliai yra prastos būklės, tragiškų eismo įvykių pasitaiko dažnai. Kasmet tokios nelaimės šalyje pareikalauja kelių šimtų gyvybių.

