Rusijos mokslų akademijos Jungtinė geofizikos tarnyba nurodė, kad požeminių smūgių, pasklidusių 17 val. 24 min. Maskvos (ir Lietuvos) laiku, epicentras buvo už 28 km į šiaurės rytus nuo pagrindinio Svarto slėnio miesto Mingoros. . Seismologai pridūrė, kad paviršiuje ties epicentru smūgiai turėjo būti „niokojantys“, bet pranešimų apie sugriovimus ir nukentėjusius žmones kol kas nebuvo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.