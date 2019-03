Manoma, kad lėktuvu skrido 149 keleiviai ir 8 įgulos nariai.

Katastrofa įvyko 8 val. 44 min. vietiniu laiku sekmadienį, netrukus po to, kai pakilo iš Etiopijos.

Savo pranešime oro linijų bendrovė paskelbė, kad netrukus prasidės paieškos ir gelbėjimo operacijos.

Bendrovė taip pat pranešė, kad darbuotojai bus siunčiami į nelaimės vietą ir darys viską, kas įmanoma, kad padėtų gelbėjimo tarnyboms.

Pirmąjį žodį apie nelaimę pasakė Abiy Ahmedas, Etiopijos ministras pirmininkas, savo „Twitter“ paskyroje.

Jis išreiškė užuojautą šeimoms, praradusioms artimuosius ir tiems, kurie prarado savo mylimuosius.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019