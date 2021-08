„Nėra abejonių, kad tai – čekistų suplanuota operacija likviduoti baltarusį, kuris kėlė tikrą pavojų režimui“, – pareiškime sakė organizacija „Baltarusių namai Ukrainoje“, paminėdama saugumo tarnybų agentus.

NVO pranešime nurodoma, kad V. Šyšovas buvo priverstas persikelti į Ukrainą pernai rudenį, pačiame Baltarusijos antivyriausybinių protestų ir režimo susidorojimo su demonstrantais įkarštyje.

Ukrainoje jis buvo sekamas, ir „tiek vietos šaltiniai, tiek mūsų žmonės Baltarusijoje“ perspėjo NVO apie „įvairių provokacijų, įskaitant pagrobimą ir likvidaciją“, galimybę, pabrėžė „Baltarusių namai Ukrainoje“.

„Ir toliau kovosime už tiesą apie Vitalio mirtį“, – pridūrė organizacija.

Organizacijos „Baltarusių namai Ukrainoje“ atstovas Jurijus Ščiučko „Nastojaščeje vremia“ eteryje sakė, kad ant V. Šyšovo veido matyti sumušimų.

„Sviatošinsko parką apsupo Ukrainos nacionalinė gvardija, atliekamas tyrimas. Iškvietėme greitosios medicinos pagalbos automobilį jo draugei. Vitalį pažinojau seniai, praktiškai nuo pirmosios jo atvykimo į Ukrainą dienos“, – teigė J. Ščiučko.



Jis papasakojo, kad kartu su Vitalio bičiuliais leidosi į jo paieškas, o tuo metu policija apklausė vietos gyventojus. Atėjęs į parką, aptiko V. Šišovo kūną.

„Tai sena schema. Žmogus pakartas, ant veido matyti sumušimų žymės. Niekas nepavogta. Jis vilkėjo įprastus aptrintus sportinius drabužius, su savimi turėjo tik mobilųjį telefoną“, – nurodė J. Ščiučko.

Anot jo, visi aktyvūs organizacijos „Baltarusių namai Ukrainoje“ nariai gavo informacijos, jog į Ukrainą „atvyksta žmonių, priklausančių Baltarusijos specialiųjų operacijų pajėgoms ir kitiems daliniams, turinčių tikslą juos sunaikinti fiziškai“.

„Tokios informacijos gavome ir iš Ukrainos saugumo tarnybos. Mums sakė, kad būtume atsargūs, nes čia veikia Baltarusijos KGB agentų tinklas, todėl visko galima tikėtis. Vitalijus prašė manęs pasirūpinti jį supančiais artimais žmonėmis. Jį buvo apėmusi keista nuojauta“, – pridūrė J. Ščiučko.

Volunteers are still searching for Vitaly Shishov, leader of Belarusian diaspora in Kyiv, who went jogging this morning and disappeared. Police traced his phone, K9 searched the woods but to no avail. Friends say he’s been followed lately. SBU and Border guard have been informed. pic.twitter.com/ztTl7Fm0j8