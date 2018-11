Svarbiausios jo nuostatos turėtų padėti išvengti realios sienos (hard border) tarp ES narės Airijos Respublikos ir JK priklausančios Šiaurės Airijos, užtikrinti piliečių teises ir galutinai išspręsti Britanijos finansinių įsipareigojimų klausimą. Airijos klausimas buvo pagrindinė kliūtis pasiekti susitarimą per 17 mėnesių trukusias įtemptas ir sudėtingas derybas, nes būgštauta, kad vadinamosios kietos sienos atsiradimas gali sukelti grėsmę Šiaurės Airijos taikos proceso laimėjimams. Pateikiame svarbiausius susitarimo punktus Airijos „apsidraudžiamasis mechanizmas“ (backstop) Susitarimas numato „apsidraudžiamąjį mechanizmą“, turintį užtikrinti, kad Šiaurės Airijos ir Airijos pasienyje nebus atnaujintos patikros , jei abi pusės po 21 mėnesį truksiančio pereinamojo laikotarpio nesudarys laisvosios prekybos susitarimo. Siekiant išsklaidyti britų būgštavimus, kad Šiaurės Airija atsiskirs nuo Britanijos, abi pusės sutarė, kad ES ir JK sudarys bendrąją muitų teritoriją (Britanija liks muitų sąjungoje). Šiaurės Airija laikysis ES bendrosios rinkos taisyklių dėl visų produktų, įskaitant žemės ūkio produktus, judėjimo. Jungtinei Karalystei taikant ES muitinės kodeksą Šiaurės Airijoje, provincijos įmonės gabens prekes į bendrąją rinką be suvaržymų. Projekte taip pat numatyta, kad Šiaurės Airijos ekonomika išlaikys nevaržomą prieigą prie likusios JK. Londono prašymu Šiaurės Airija taikys visas bendrosios rinkos taisyklės dėl elektros. ES ir JK bendrojoje muitų teritorijoje JK prekėms, gabenamoms į likusias 27 Bendrijos valstybes, nebus taikomi muitai ir kvotos. Siekiant užtikrinti sąžiningą pramonės gaminių konkurenciją, susitarime esama nuostatų dėl valstybės pagalbos, konkurencijos, apmokestinimo, socialinių ir aplinkos standartų. ES diplomatai reiškė būgštavimus, kad britų įmonės galės gaminti produktus gerokai pigiau, jei nebus laikomasi ES standartų. Abi pusės įsipareigojo iki 2020 metų liepos 1-osios parengti susitarimą, pakeisiantį „apsidraudžiamąjį mechanizmą“. Jei to nepavyks padaryti, pereinamasis laikotarpis galės būti pratęstas. Po pereinamojo laikotarpio įsigaliojus „apsidraudžiamajam mechanizmui“ bet kuri iš pusių bet kada galės nuspręsti, kad šios priemonės nebereikia. Tokiu atveju jos taikymas galės būti nutrauktas abiejų pusių sutarimu. Pereinamasis laikotarpis Per pereinamąjį laikotarpį, pasibaigsiantį 2020 metų gruodžio 31-ąją, bus taikoma ES teisė, kad nacionalinės administracijos ir verslas turėtų laiko pasirengti naujiems ryšiams. Tai reiškia, kad JK toliau dalyvaus ES muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje. Tokiu būdu ji išlaikys prieigą prie likusių 27 ES valstybių rinkų, tačiau turės gerbti laisvo prekių, kapitalo, paslaugų ir darbo jėgos judėjimo taisykles. Britanijos vyriausybė praras teisę balsuoti dėl bet kokių sprendimų, priimtų likusių 27 Bendrijos narių, Europos Komisijos ir Europos Parlamento. Piliečių teisės Susitarimo projektas numato, kad bus užtikrintos daugiau nei 3 mln. Britanijoje gyvenančių ES piliečių ir milijono Britanijos piliečių, gyvenančių Bendrijos šalyse, teisės. ES ir JK piliečiai, taip pat jų šeimų nariai, gali toliau gyventi, dirbti ar studijuoti naudodamiesi tokiomis pat teisėmis, kaip tos šalies, kurioje jie yra, piliečiai, pagal tos šalies įstatymus. Tai taikytina visiems piliečiams, atvykusiems iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Jie išlaikys teisę į sveikatos priežiūrą, pensijas, ir kitas socialinės apsaugos išmokas. „Brexit“ sąskaita Britanijos vyriausybės vertinimu, galutinė išstojimo sąskaita sieks maždaug 39 mlrd. svarų (44 mlrd. eurų). Susitarimo projekte dėl šalies finansinių įsipareigojimų raginama rasti sąžiningą sprendinį JK mokesčių mokėtojų atžvilgiu. Ginčų sprendimas Ginčai tarp įmonių ar kitų juridinių asmenų bus sprendžiami konsultuojantis su jungtiniame komitete. Neradus bendro sprendinio, ginčą spręs nepriklausoma arbitrų kolegija. Gibraltaras Ispanijai reiškiant pretenzijas į jos pietiniame pakraštyje įsikūrusį britų valdomą Gibraltarą, visos suinteresuotos šalys reiškė norą užkirsti kelią bet kokioms galimoms įtampoms šiuo klausimu ateityje. Susitarimas numato, kad Ispanija ir Britanija bendradarbiaus sprendžiant klausimus, susijusius su piliečių teisėmis, tabako gaminiais ir kitais produktais, aplinka, policijos bei muitinės veikla. Susitarimas nustato pagrindą administraciniam bendradarbiavimui siekiant visiško skaidrumo mokesčių klausimais, taip pat kovojant su sukčiavimu, kontrabanda ir pinigų plovimu. Britų bazės Kipre Susitarimu siekiama užtikrinti visas teises 11 tūkst. kipriečių civilių, gyvenančių ir dirbančių teritorijose, kuriose įsikūrusios britų suverenios karinės bazės. Siekiama užtikrinti, kad bazių teritorijose toliau bus taikoma ES teisė, įskaitant tokias sritis, kaip apmokestinimas, prekės, žemės ūkis, žuvininkystė bei veterinarijos ir fitosanitarijos taisyklės. Kiti punktai Jie apibrėžia JK pasitraukimą iš Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo), Bendrijos sutarties dėl branduolinės energijos, užtikrina intelektinės nuosavybės, įskaitant prekės ženklus, taip pat daugiau nei 3 tūkst. ES kilmės vietos nuorodų apsaugą. Tai taikytina tokiems produktams, kaip Velso ėriena, Parmos kumpis, šampanas, Bavarijos alus, feta, tokajus, Tentugalo pyragaičiai, chereso actas. Būsimi ryšiai Be šios „skyrybų“ sutarties, abiem pusėms dar reikia derybų keliu susitarti dėl būsimų santykių, ypač prekybos srityje.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.