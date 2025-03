Penktadienį per televizijos konferenciją J. D. Vance’as peikė V. Zelenskį dėl jo elgesio per karą Ukrainoje ir priekaištavo jam dėl akivaizdžios nedėkingumo už amerikiečių aukas stokos. Konservatyvaus kabelinių televizijų tinklo „Tikrasis Amerikos balsas“ naujienų reporteris paklausė V. Zelenskio, kodėl jis nenešioja kostiumų – nepaisant to, kad šia tema jau buvo pranešta viešai.