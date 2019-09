Informacijos apie stichijos šėlsmą nedaug, tačiau nuotraukos ir filmuota medžiaga itin iškalbingos.

Nuotraukose iš oro – tikrasis stichijos padarytos žalos mastas:

Didžiosios Bahamų salos tarptautinio oro uosto pakilimo takas primena vandenyną. Stichija pasireiškė smarkiais lietumis ir 356 kilometrų per valandą vėjo gūsiais. Remiantis Raudonojo Kryžiaus pranešimais, „Dorian“ jau apgadino arba sugriovė per 13 tūkst. namų.

Audra prarijo ištisus rajonus. Filmuotoje medžiagoje matoma, jog kai kur vandens lygis siekia iki juosmens. Situaciją dar pablogino faktas, jog uraganas, keliaudamas per šalį, stabtelėjo tiesiai virš Didžiosios Bahamos salos.

„Stichijos padaryta žala – neturinti precedento“, – sako ministras pirmininkas Hubertas Minnisas.

Remiantis žiniasklaidos pranešimais, kai kurių salų gyventojai nebeturėjo kito pasirinkimo – tik namų stoguose kapoti angas, pro kurias ištekėtų potvynio vanduo.

Ekspertai sako, kad potvynio vanduo daugumą šulinių užteršė sūriu vandeniu, tad drastiškai išaugo švaraus geriamo vandens poreikis.

Gausiausiai gyvenama Bahamų sala Naujasis Providensas, kur įsikūręs Nasau miestas, prieš dvi dienas liko be elektros.

Jungtinių Valstijų pakrančių apsauga skelbia, kad gelbėjimo operacijose dalyvauja keturi jų sraigtasparniai.

„Mūsų misija – susitelkti į dingusiųjų paieškas, gelbėjimo operacijas ir pagalbą“, – akcentuoja ministras pirmininkas Hubertas Minnisas.

Gyvybei pavojų keliančios sąlygos apsunkina gelbėtojų, kiekvieną dieną sulaukiančių itin daug pagalbos prašymų, darbą. Viena vietos gyventoja naujienų tarnybai sakė, kad potvynis pasiglemžė jos aštuonmečio anūko gyvybę.

„Žuvo mano anūkas. Mačiau jį vos prieš dvi dienas. Anūkėlis dar spėjo pasakyti, kaip mane myli“, – sako Ingrid McIntosh.

Panašu, kad aukų skaičius dar augs. Vietos laikraščio paskelbtoje nuotraukoje matoma, kaip į priekabą kraunami žuvusiųjų palaikai.

Vietos gyventojas Kevinas Tomlinsonas buvo evakuotas į Didžiojoje Bahamos saloje esančią laikiną prieglaudą. Naktį jis žurnalistams pasakojo: „Juntama, kokį spaudimą vėjas daro pastatui, jis nesiliauja. Mes dar nepalaužti, Bahamų žmonių dvasia stipri, mums pavyks atsitiesti“.

Bahamose pradėti gelbėjimo darbai. JAV Pakrančių sargyba, Didžiosios Britanijos Karališkasis jūrų laivynas ir kelios pagalbos grupės bandė pristatyti nukentėjusiems žmonėms maisto bei vaistų ir išgabenti didžiausiame pavojuje atsidūrusius žmones į saugias vietas.

Uragano atneštos liūtys užliejo oro uostus, keliai Abako salose ir Didžiojoje Bahamoje tapo neišvažiuojami. Uragano vėjų greitis šiose salose siekė 295 km per valandą, iškrito 76 cm lietaus.

Galiausiai uraganas antradienį nuslinko į jūrą ir ėmė judėti Floridos link.

Bahamose, kurias „Dorian“ pasiekė kaip 5 kategorijos uraganas, padarytos žalos mastas iki galo dar nėra aiškus, bet buvo sunaikinta ar apgriauta tūkstančiai namų, smarkiai sutriko ligoninių darbas, gyventojai buvo įstrigę savo namų pastogėse.

Uraganas „Dorian“ Bahamose nusinešė mažiausiai septynias gyvybes ir antradienį susilpnėjęs, bet vis tiek galingas slinko palei JAV pietrytines pakrantes.

Bahamų premjeras Hubertas Minnisas antradienį paskelbė, kad salyne dėl jį nusiaubusio uragano žuvo dar du žmonės, „todėl žuvusiųjų skaičius padidėjo iki septynių“.

„Galime tikėtis, kad bus užregistruota daugiau žūties atvejų“, – sakė jis žurnalistams ir nurodė, kad „Dorian“ yra „viena didžiausių nacionalinių krizių per šalies istoriją“.

Tuo metu žmonės JAV pietrytinėse pakrantėse vykdė paskutinius pasirengimo audrai darbus. Uraganas susilpnėjo iki 2 kategorijos, bet jo vėjų greitis vis tiek siekia 175 km per valandą.

„Dorian“ akis slenka į rytus nuo Kanaveralo kyšulio Floridoje. JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC) paskelbė, kad audra šiuo metu yra už maždaug 144 km į rytus nuo Kanaveralo kyšulio ir slenka į šiaurę-šiaurės vakarus 11 km per. val. greičiu.

Majamyje įsikūręs NHC nurodo, kad iki trečiadienio vakaro „Dorian“ turi pasukti į šiaurę, o ketvirtadienį ryte – į šiaurę-šiaurės rytus.

„Dorian“ centras trečiadienį vakare judės pavojingai arti Floridos ir Džordžijos pakrančių, o ketvirtadienį ir penktadienio rytą – netoli ar virš Pietų Karolinos ir Šiaurės Karolinos pakrančių.

Prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo žmones neprarasti budrumo.

„Prašom neprarasti budrumo. Jam slenkant pakrante gali nutikti daug labai blogų ir neprognozuojamų dalykų!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis.

JAV rytinėse pakrantėse paskelbta nepaprastoji padėtis, paveikianti milijonus gyventojų, galimai atsidūrusių uragano kelyje.

Pentagonas pranešė, kad 5 tūkst. Nacionalinės gvardijos narių ir 2,7 tūkst. reguliariosios kariuomenės karių yra pasirengę prireikus padėti gyventojams.

Kokonat Grove Floridoje, kur gyvena nemažai išeivių iš Bahamų, gyventojai pradėjo rinkti pagalbos prekes nuo uragano nukentėjusiems žmonėms.

Vietos pastorius Nathanielis Robinsonas sakė, kad septyni hidroplanai yra pasirengę nugabenti pagalbos krovinius į Bahamas, kai tik „leis oro sąlygos“.

„Kai kas prarado viską, ką turėjo, – sakė pastorius. – Savo namus, visas transporto priemones, verslus. Jie nieko absoliučiai nebeturi.“