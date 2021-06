Pagalbos organizacija „Oxfam“: G7 „nedovanotinai“ lėtai kovoja su pandemija

Ji atkreipė dėmesį į tai, kad infekcijų skaičiai sparčiai auga pirmiausiai kai kuriose Afrikos šalyse. „Didelė dauguma žmonių“, be to, negali gauti vakcinos. G7 pažadas paaukoti milijardą dozių esą yra per vėlyvas.

Pentadienį Kornvalyje Anglijoje prasidėjusio trijų dienų G7 viršūnių susitikimo viena pagrindinių temų yra kova su COVID-19 pandemija. Šalių lyderiai, be kita ko, rengia sveikatos paktą būsimoms pandemijos išvengti. Jie taip pat ketina paskelbti apie milijardo vakcinos dozių paskirstymą skurdžioms šalims.

Tačiau, anot „Oxfam“, reikia mažiausiai 11 mlrd. vakcinos dozių, kad būtų galima sėkmingai kovoti su virusu. Pasaulyje iki šiol panaudota 2,3 mlrd. vakcinos dozių, ketvirtadalis jų – G7 valstybėse. Šiose gyvenantys žmonės sudaro tik 10 proc. pasaulio gyventojų.

G7 grupei priklauso Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Japonija, Kanada ir JAV.