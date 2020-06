Šalies Maharaštros valstijoje, kurios sostinė ir yra Mumbajus, sergančiųjų yra 90 tūkst.

Sergančiųjų labai sparčiai daugėja ir sostinėje Delyje, kur pareigūnai prognozuoja iki liepos pabaigos užfiksuoti daugiau nei pusę milijono atvejų.

Koronaviruso proveržis sutampa su šalies valdžios sprendimu po trijų mėnesių pradėti švelninti karantino ribojimus, kurie turėjo užkirsti kelią ligos plitimui.

Birželio 8 dieną leista veiklą atnaujinti prekybos centrams, maldos namams ir biurams. Jau anksčiau leista atsidaryti mažesnėms parduotuvėms, turgums, teikti transporto paslaugas. Anot ekspertų, nėra kito pasirinkimo – tik švelninti ir galiausiai panaikinti karantiną, kuris šalies ekonomikai ir taip turės itin skaudžių padarinių. Milijonai liko be pajamų ir darbo, verslai priversti užsidaryti, o iš provincijos į miestus suvažiavusiems nekvalifikuotiems darbininkams gresia badas. Be to, sustabdžius viešojo transporto paslaugas, dauguma jų grįžti namo turėjo pėsčiomis. Nemažai mirė nuo išsekimo ir bado.

Daug savaičių Indijoje fiksuotas gana menkas COVID-19 atvejų skaičius kaip reikiant stebino ekspertus. Nepaisant itin tankiai gyvenančios populiacijos, ligų ir finansavimo stokojančių ligonių nefiksuotas nei atvejų, nei mirčių antplūdis. Nors menkas testavimas ir galėtų paaiškinti atvejų skaičius, tačiau mirčių – ne. Viltis, kurią dar paskatino valdžios sprendimas užbaigti karantiną, buvo ta, kad nenustatyti atvejai nebus tokie rimti, jog prireiktų gydymo ligoninėje.

Tai, jog naujų susirgimų skaičius auga, anot ekspertų, parodo, jog šalyje šiuo metu vyksta pavėluotas susirgimų pikas.

Labiausiai ekspertus ir pareigūnus neramina tai, kad, nors karantino metą valstijos ir išnaudojo vietos gydymo įstaigų sustiprinimui, didžiųjų miestų ligoninės perpildytos. Pasigirsta kaltinimų, kad nemažai pacientų su COVID-19 primenančiais simptomais siunčiami atgal namo.

Indija ketvirtadienį pranešė, kad šalyje nustatyta beveik 10 tūkst. naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, o labiausiai epidemijos paveiktų Mumbajaus, Naujojo Delio ir Čenajaus miestų sveikatos priežiūros įstaigos sunkiai tvarkosi su pacientų antplūdžiu.

Bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius šalyje padidėjo iki 286 579. Pagal šį rodiklį Indija užima penktą vietą pasaulyje.

Per pastarąją parą šalyje nuo COVID-19 mirė 357 žmonės, o bendras mirtinų atvejų skaičius išaugo iki 8 102.

Apie užsikrėtimo atvejų skaičiaus šuolį pranešta Indijos vyriausybei po daugiau nei dviejų mėnesių karantino leidus beveik visoje šalyje vėl atsidaryti restoranams, prekybos centrams ir maldos vietoms. Metropolitenas, viešbučiai ir mokymo įstaigos vis dar neveikia.

Ekspertai sako, kad oficialūs duomenys tikriausiai neatspindi realios padėties, kadangi šalyje testavimas atliekamas ribotu mastu.

Sveikatos apsaugos ministerija pranešė didinanti testavimo apimtis. Anot jos, šiuo metu per dieną atliekama daugiau kaip 145 tūkst. testų COVID-19 nustatyti. Trečiadienį bendras ištirtų ėminių skaičius perkopė 5 milijonus.

Ministerija taip pat informavo, kad nuo COVID-19 pasveikusių žmonių skaičius pirmą kartą viršijo aktyvių ligos atvejų skaičių.