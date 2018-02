JT koordinatorius Panosas Moumtzis kalbėjo su BBC po intensyvaus bombardavimo Rytų Gutoje. Kaip pranešama, anklave per kelias dienas žuvo mažiausiai 250 žmonių.

Sirijos kariuomenė teigia bandanti išlaisvinti teritoriją nuo teroristų. Rusijos remiamos provyriausybinės pajėgos sekmadienio vakarą suintensyvino savo pastangas perimti paskutinę didžiulę sukilėlių tvirtovę - Rytų Gutą.

Tuo tarpu Sirijos sukilėlių anklave Rytų Gutoje dirbantis gydytojas teigė, kad padėtis „katastrofiška“ ir jis mano, kad tarptautinė bendruomenė apleido čia gyvenančius žmones.

„Neturime nieko - jokio maisto, vaistų, pastogės. Neturime duonos. Nieko neturime. Galbūt kiekvieną minutę įvykdoma 10 arba 20 antskrydžių“, - BBC sakė daktaras Bassamas.

„Jie taikėsi į viską: parduotuves, turgus, ligonines, mokyklas, mečetes, viską (...). Kur tarptautinė bendruomenė, kur (JT) Saugumo Taryba (...)? Jie apleido mus“, - pridūrė jis.

Remiantis aktyvistų pranešimais, tarp žuvusiųjų daugiau kaip 50 vaikų. Apie 1 200 žmonių buvo sužeisti.

Svarbi ligoninė Sirijos sukilėlių kontroliuojamame Rytų Gutos anklave antradienį buvo išvesta iš rikiuotės, pranešė medikų organizacija „Syrian American Medical Society“ (SAMS), o padėtį šalyje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) dėl to kaltino Rusijos aviacijos smūgius.

„Arbino ligoninei šiandien buvo smogta du kartus ir dabar ji nebegali dirbti“, – sakė ligoninę rėmusios SAMS direktorius Jordanijoje Moussa Naffa.

Naujienos pasirodė po to, kai Jungtinės Tautos pranešė, kad per 48 valandas Rytų Gutoje buvo subombarduotos kitos šešios ligoninės, kurių trys nebegali dirbti. Per šiuos antskrydžius žuvo keli žmonės, nurodė JT.

SOHR paskelbė, kad Arbino ligoninė buvo subombarduota per du Rusijos aviacijos smūgius.

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios SOHR duomenimis, tai pirmas kartas per tris mėnesius, kai Rusija įvykdė reidų Rytų Gutoje, kurią pernai priskyrė „deeskalavimo zonoms“.

Įnirtingą Rytų Gutos – sukilėlių bastiono, kuriame gyvena maždaug 400 tūkst. žmonių, – bombardavimo kampaniją režimo pajėgos pradėjo sekmadienį; nuo to laiko žuvo mažiausiai 225 civiliai, o dar šimtai buvo sužeisti, nurodo SOHR.

Padėtis paaštrėjo laukiant vyriausybę palaikančių pajėgų veržimosi į šiaurinį kurdų kontroliuojamą Afrino anklavą ir įsitvirtinimo ten prieš Turkijos pajėgų jau mėnesį vykstantį puolimą.

Rytų Guta, kurią sukilėliai laiko užėmę nuo 2012 metų, dabar yra paskutinė opozicijos kontroliuojama teritorija netoli Damasko. Sirijos prezidentas Basharas al Assadas pastarosiomis savaitėmis sustiprino savo pastangas atsiimti regioną iš sukilėlių.

Nuo aviacijos, artilerijos ir raketų smūgių į kelis Rytų Gutos miestus pirmadienį žuvo 44 civiliai, dar yra daugybė sužeistų. (SOHR pranešė, kad Rytų Gutos Hamurijos mieste per aviacijos smūgius žuvo 20 žmonių.

Likę iš 44 žuvo kitose vietos; tarp aukų yra keturi vaikai. „Režimas bombarduoja Rytų Gutą, kad išvalytų kelią savo antžeminių pajėgų puolimui“, – sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas. Išgirdę lėktuvų ūžesį, Hamurijos gyventojai paniškai bėgo kur nors slėptis. Pasak šio miesto gyventojo 23-ejų siro Alaa al-Dino, žmonės baiminasi tikėtino vyriausybės pajėgų puolimo.

„Gutos likimas – nežinoma. Mums belieka tikėtis tik Dievo malonės ir slėptis savo rūsiuose, – sakė jis naujienų agentūrai AFP pirmadienį. – Alternatyvos nėra“.

Sviediniai sproginėjo ir Dumos mieste, kur AFP korespondentas matė į ligoninę vežamus penkis apdulkėjusius ir be perstojo verkiančius kūdikius. Medikai siūlė jiems sausainių, kad apramintų bent kiek, bet nesėkmingai. Rytų Gutoje yra įsitvirtinusios dvi pagrindinės islamistų frakcijos, bet džihadistai kontroliuoja nedidelius plotelius,kurių vienas yra prie pat sostinės.

SOHR ir Sirijos dienraštis „Al Watan“ pranešė apie derybas dėl džihadistų pasitraukimo iš anklavo. Tačiau nuo sekmadienio didindama spaudimą vyriausybės kariuomenė vietoj derybų ruošiasi puolimui sausuma. Vyriausybės pajėgos anksčiau šį mėnesį penkias paras negailestingai bombardavo anklavą, žuvo apie 250 civilių, šimtai jų sužeista.

Maždaug tuo pačiu metu, pasak SOHR, valdantysis režimas stiprina karines pajėgas Rytų Gutoje. Sekmadienį, po sąlyginės ramybės, į opozicijos kontroliuojamus miestus šiame regione paleista augiau nei 260 raketų. Bombardavimas tęsėsi ir pirmadienį, o siaubo apimti vietos gyventojai ieškojo saugaus prieglobsčio, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas.

Kremlius neigia

Tuo metu Kremlius trečiadienį neigė, kad Rusija yra prisidėjusi prie smūgių iš oro Sirijoje į sukilėlių kontroliuojamą Rytų Gutą.

„Tie kaltinimai neturi jokio pagrindo, nesuprantama, kuo jie pagrįsti. Kokių nors konkrečių duomenų nepateikta. Mes su jais nesutinkame“, – sakė prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas, reaguodamas į JAV pranešmą spaudai, kad Rusija yra atsakinga už tas atakas.

Anot šalyje padėtį stebinčios nevyriausybinės organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR), būtent Rusijos lėktuvai dalyvavo antskrydžiuose.

Rusija savo karinę kampaniją Sirijoje tęsia jau dveji metai – nuo 2015-ųjų rugsėjo remiamas B. al Assadas, kad daugelyje kovos frontų sėkmė pasisuktų jo naudai.

JAV valstybės departamentas trečiadienį paragino Rusiją liautis rėmus Sirijos prezidento B. al Asado režimą „dėl prievartos eskalavimo netoli Damasko Rytų Gutojoe“.

Oficialioji Valstybės departamento atstovė Heather Nauert pareiškė, kad į Rytų Gutą smogtą tiesiai taikantis į ligonines, nuo šių aviacijos smūgių per pastarąsias dvi paras žuvo daugiau kaip šimtas civilių. „Smurtas turi būti nutrauktas dabar“, – pabrėžė ji.