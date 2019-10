Kasinėjimo darbai Buchenvaldo klinčių karjere turėtų suteikti naujos informacijos apie Etersbergo kalne galimai esamus tunelius ir urvus.

Šią naujieną paskelbė Vokietijos televizijos kanalas MDR, Tiuringijos žemės paminklų ir archeologinių radinių apsaugos tarnyba ir Veimare įsikūręs fondas „Memorialiniai Buchenvaldo ir Dora-Mittelbau koncentracijos stovyklų kompleksai“.

Buchenvaldo memorialinio komplekso vadovo pavaduotojo Philippo Neumanno-Theino teigimu, tikimasi, kad kasinėjimo darbai padės sužinoti naujų duomenų apie koncentracijos stovyklą ar bent jau ilgam nutildyti nesibaigiančius gandus apie gausius lobius.

Anot laikraščio, nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio vadinamieji juodieji archeologai neduoda ramybės istorikams ir istorijos paminklų apsaugos specialistams.

Vadovaujantis Buchenvaldo koncentracijos stovykloje kalėjusių žmonių atsiminimais, nebuvo nė dienos, kad žmonės nemirtų nuo nepakeliamai sunkaus darbo ar prižiūrėtojų esesininkų rankos.

Imtis kasinėjimų paskatino televizijos kanalo MDR atliktas tyrimas. Remiantis tyrimo rezultatais, 1945 m. padarytoje aeronuotraukoje matyti, kad be dviejų žinomų tunelių klinčių karjere galėjo būti atlikti papildomi akmenskaldos darbai.

1945 m. balandžio pabaigoje amerikiečių karių aptiktuose dviejuose tuneliuose buvo rasti nacių priplėšti turtai – tonos aukso ir sidabro. Beje, dalis tauriųjų metalų atkeliavo iš Osvencimo.

Vėliau lobis neva per Frankfurtą prie Maino buvo išgabentas į JAV ir Angliją. Be to, egzistuoja abejonių dėl autentiškumo keliantis planas, nupaišytas galbūt 1946 m. Jame pažymėti dar šeši tuneliai arba bunkeriai, teigiama straipsnyje.

Ar kalne iš tiesų paslėptas lobis, neaišku. Atsižvelgiant į turimus duomenis, gali būti, kad tuneliuose yra esesininkų Vyriausiojo operatyvinio štabo, iš Berlyno persikėlusio į Buchenvaldą, dokumentai, rašoma „Die Welt“.

Buchenvaldo koncentracijos stovykla ant Etersbergo kalno, netoli Veimaro, buvo atidaryta 1937 m. Iki stovyklos išlaisvinimo 1945 m. balandžio 11-ąją joje kalėjo beveik 280 tūkst. žmonių. Esesininkai vertė juos sunkiai dirbti Vokietijos karo pramonės labui. Iš viso Buchenvalde mirė daugiau nei 56 tūkst. kalinių.