Oh Chong Songo dramatišką pabėgimą per sieną Panmundžomo paliaubų kaimelyje Demilitarizuotojoje zonoje pernai plačiai nušvietė pasaulio žiniasklaida. Karys prie demarkacinės linijos atvažiavo mašina ir išlipęs iš jos puolė bėgti per liniją į pietus. Tuo metu į jį šaudė kiti Šiaurės Korėjos kariai; bėglį kliudė mažiausiai keturios kulkos. Kirtęs sieną karys pasislėpė šalia vieno pasienyje esančio pastato. Jį, nugriuvusį ant lapų krūvos, rado du iki tos vietos nušliaužę Pietų Korėjos kariai. Dėl sunkių sužeidimų jis buvo gydomas ligoninėje. Šiaurės Korėjos karių pabėgimo per demarkacinę liniją Panmundžome atvejų pasitaiko itin retai. Panmundžomo kaimas, kurį kerta demarkacinė linija, yra turistų traukos centras. Tai vienintelis pasienio ruožas, kur Šiaurės ir Pietų Korėjų pajėgos susiduria akis į akį. Susiję straipsniai: Eli Lake: Šiaurės Korėjos apgavystė Iš Šiaurės Korėjos išsiųstas nelegaliai į šalį patekęs JAV pilietis 25 metų Oh Chong Songas yra generolo majoro sūnus, pranešė Japonijos laikraštis „Sankei Shimbun“, paskelbęs, kaip teigiama, pirmąjį šio perbėgėlio interviu žiniasklaidai. Nors priklausė privilegijuotųjų klasei ir save vadina aukštuomenės atstovu, Oh Chong Songas nejautė atsidavimo Šiaurės Korėjos vadovybei. „Šiaurės Korėjoje žmonės, ypač jaunesnioji karta, yra abejingi vieni kitiems, politikai ir savo lyderiams, nėra jokio lojalumo pojūčio“, – sakė jis. Jis nesidomėjo Kim Jong Uno – valdančiosios Kimų šeimos trečios kartos atstovo – valdymui ir nesidomėjo, ką apie tai mano jo draugai. „Turbūt 80 proc. mano kartos (žmonių) yra abejingi ir nejaučia lojalumo, – sakė jis. – Natūralu nesidomėti ir nejausti lojalumo, nes ši paveldėjimu grįsta sistema vertinama kaip duotybė, nepriklausomai nuo jos nesugebėjimo pamaitinti žmonių.“ Oh Chong Songas paneigė Pietų Korėjos žiniasklaidos pranešimus, kad jis Šiaurės Korėjoje buvo ieškomas dėl žmogžudystės. Kilus kažkokių nesutarimų su draugais jis ėmė gerti, rašė „Sankei Shimbun“. Grįždamas į savo postą jis prasiveržė pro patikrinimo postą ir, baimindamasis mirties bausmės, nusprendė bėgti toliau. „Bijojau, kad man gali būti įvykdyta mirties bausmė, jei grįšiu, tad kirtau sieną“, – sakė jis ir pridūrė, kad nesigaili pabėgęs. Laikraštis nurodė, kad Japonijos žvalgybos pareigūnai patvirtino Oh Chong Songo tapatybę. Trumpame klipe, kuris buvo paskelbtas „Sankei Shimbun“ interneto svetainėje, jis vilki juodą švarką ir baltus marškinėlius, kalba su nežymiu Šiaurės Korėjos akcentu. Jo veidas nerodomas. „Sunki bausmė“ Pietų Korėjos suvienijimo ministerija, atsakinga už abiejų Korėjų santykius, įskaitant perbėgėlių integravimą, atsisakė komentuoti šį interviu ir nurodė, kad nestebi perbėgėlių, kai jie palieka integracijos centrus. Oh Chong Songą gydęs Pietų Korėjos gydytojas Lee Cook-jongas praėjusį mėnesį interviu radijui sakė, kad perbėgėlis gavo darbą ir nusipirko mašiną. Gydytojas pridūrė, kad jis beveik atsikratė Šiaurės Korėjos akcento. Geopolitinis kraštovaizdis aplink Korėjos pusiasalį smarkiai pasikeitė nuo praėjusių metų, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apokalipsinį perspėjimą nukreipti prieš branduolinį ginklą turinčią Šiaurės Korėją „ugnį ir įniršį“. „Tikrai jutau, kad esame prie karo su JAV slenksčio, – sakė Oh Chong Songas. – Įtampa sklido iš viršaus.“ Dabar abi Korėjos sparčiai gerina tarpusavio santykius, o Panmundžome budintys kariai artimiausiu laiku bus nuginkluoti. Oh Chong Songas sakė suprantantis buvusius tarnybos draugus, kurie į jį šaudė. „Jei jie nebūtų šaudę, jų būtų laukusi sunki bausmė, – sakė jis. – Tad jei jų vietoje būčiau buvęs aš, būčiau daręs tą patį.“

