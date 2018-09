38 m. Grantas Williamas Robicheaux ir 31 m. Cerissa Laura Riley užpuolė dvi moteris, su kuriomis 2016 m. susipažino bare ir restorane, informuoja BBC.

Tačiau prokurorų teigimu, teisiamųjų mobiliuosiuose telefonuose rasta tūkstančiai potencialių aukų vaizdo klipų. Tyrėjai aiškinasi moterų klipuose tapatybę.

Antradienį Orindžo apygardoje surengtoje spaudos konferencijoje apygardos prokuroras teigė: „Manome, kad kaltinamieji, pasinaudodami savo gražia išvaizda, sukeldavo potencialioms aukoms pasitikėjimą. Yra keli videoklipai, kuriuose matyti, kad moterys stipriai apsvaigusios ir nebepajėgios priešintis ir praktiškai nereaguoja į kaltinamųjų seksualinius veiksmus. Remdamiesi šiais įrodymais, manome, kad gali būti daug neidentifikuotų aukų.“

G. Robicheaux – ortopedijos chirurgas iš Niuport Bičo, 72 km į pietus nuo Los Andželo. Kartą jis dalyvavo realybės šou „Online Dating Rituals of the American Male“.

Tyrėjų teigimu, pora veikė išvien – abu susipažindindavo su moterimis baruose, prigirdydavo jas alkoholio ar narkotikų, paskui atveždavo į G. Robicheaux butą ir seksualiai išnaudodavo.

Prieš dvejus metus dvi moterys buvo susidūrusios su G. Robicheaux C. Riley.

Pirmoji pasakojo susipažinusi su pora 2016 m. balandžio 10 d. bare ir jie pakvietė ją į vakarėlį jachtoje. Apsvaigusią 32 m. moterį nuvežė į G. Robicheaux butą ir išžagino. Kitą dieną ji paskambino į Niuport Bičo policiją ir pranešė, kad jos kraujyje rado kelių narkotikų pėdsakų.

Kita moteris pasakojo, kad 2016 m. spalio 2 d. po išgertuvių pabudo G. Robicheaux bute. Ji tol šaukėsi pagalbos, kol kaimynai iškvietė policiją.

Moteris policininkams pasakojo, kad su pora buvo Niuport Bičo bare, galiausiai prarado sąmonę nuo alkoholio.

Tyrėjų teigimu, rastas videoklipas, kuriame matyti, kaip seksualiai išnaudojama viena iš dviejų minėtų moterų.

Newport Beach surgeon/reality star Grant Robicheaux arrested/charged (Sept. 11) w/rape by use of drugs, oral copulation by anesthesia, and assault to commit rape. @OCDATony alleges two victims— and believes there could be more. pic.twitter.com/eNbR4ocJS9— Craig Fiegener (@CraigNews3LV) September 18, 2018