Kroatijoje, nepratusioje prie tokių pūgų, teko pasitelkti kariuomenę sniegui valyti. Austrija ir pietinė Vokietija rengiasi daugiau kaip 20 laipsnių šalčiams, kurie ištinka maždaug kartą per 10 metų. Tai ne ką šilčiau negu pačioje Rusijoje, iš kur keliauja anticiklonas, pramintas „Burane“ ir „pabaisa iš rytų“.

Bukarešte uždaryti darželiai, mokyklos ir universitetai, meras ragina naudotis visuomeniniu transportu. Daug automobilių įstrigo dėl gausaus snygio ir smarkaus pustymo.

Italijoje atšauktos futbolo rungtynės, šalčiai keliauja į seniai jų nemačiusius pietus. Sniego tikimasi ir Romoje, ir Ispanijos Balearų salose bei žemyninėje dalyje, ir Didžiojoje Britanijoje. Tuo metu Šiaurės ašigalyje kur kas šilčiau – pavyzdžiui, šiaurės Grenlandijoje, temperatūra jau kelintą kartą per vasarį pakilo aukščiau nulio.

Britai ruošiasi gyvybei pavojingam šalčiui

Didžiosios Britanijos meteorologai perspėjo: artimiausiomis dienomis šios šalies laukia daug sniego ir stingdantis šaltis.

Šalto oro masė iš Rusijos, dar vadinama „pabaisa iš Rytų“, kaip perspėja ekspertai, greičiausiai sukels didelių eismo nepatogumų ir sutrikdys elektros tiekimą. Prognozuojama, kad šio vasario pabaiga – šalčiausia per pastaruosius penkerius metus.

Perspėjimai dėl atšiauraus oro išplatinti Anglijoje, Velse, Škotijoje ir Šiaurės Airijoje. Prognozuojama, kad kai kuriose teritorijose gali iškristi iki 20 centimetrų storio sniego danga.

Meteorologai sako, kad oro temperatūra gali nuskristi iki 15 laipsnių šalčio, o šalčius prognozuoja net iki kovo vidurio.

Pirmadienį perspėjimas „Būkite atsargūs“ (geltonos spalvos) paskelbtas Rytų Anglijoje, Midlandse, Jorkšyre, Šiaurės ir Rytų Londone. Tikimasi, kad minėtose teritorijose gali iškristi iki dešimties centimetrų sniego sluoksnis.

Rimtesnis perspėjimas (oranžinės spalvos), bylojantis apie „potencialų pavojų gyvybei ir nuosavybei“, bus platinamas antradienį. Būtent vasario 27 dieną tikimasi sulaukti 15 centimetrų storio sniego dangos.

„Greičiausiai bus sutrikdytas eismas. Tikėtini oro ir geležinkelio transporto sutrikimai. Didelė tikimybė, kad kaimo vietovės gali likti be elektros, sutriks mobilusis ryšys. Be to, trečiadienį laukiama žaibų, ypač pakrančių teritorijose. Tai dar vienas pretekstas nerimauti“, – teigia meteorologai.

Baiminamasi, kad termometro stulpelis šią savaitę naktimis nukris net iki 15 laipsnių šalčio. Dienomis šaltis taip agresyviai nesikandžios ir sieks vienženklį skaičių, tačiau atšiaurus vėjas lems, jog jutiminė temperatūra sieks apie 11 laipsnių šalčio, prognozuoja specialistai.

Netikėtai šalta žiemos pabaiga aiškinama gana retu Šiaurės ašigalio fenomenu, vadinamu „staigiu stratosferiniu atšilimu“. Šis reiškinys sutrikdė poliarinį cikloną viršutinėje atmosferoje, sudarydamas sąlygas itin šaltam oru iš Sibiro.

„Sky News“ oro pranešėja Nazaneen Ghaffar teigia: „Rytiniai vėjai, geriau žinomi kaip Pabaisa iš Rytų, atneš Vakarų Rusijoje susiformavusią šalto oro masę. Ten šiuo metu spaudžia 23 laipsnių šaltis. Taigi, laukia sudėtinga savaitė“.