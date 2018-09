Keli asmenys pateikė skundus prieš aukšto rango pareigūną Dieterį Romanną, kurio pavasarį įvykusi kelionė drauge su populiaraus laikraščio „Bild“ reporteriais išprovokavo Vokietijoje pasipiktinimą. Jis nuvyko į kurdų kontroliuojamą Irako šiaurinę dalį suimti jauną pabėgėlį irakietį Ali Basharą, kuris galimai išžagino ir pasmaugė 14-metę Susanną Feldman, kol gyveno Vokietijoje. Tuo metu Vysbadeno miesto pabėgėliams skirtame būste gyvenęs įtariamasis netrukus išvyko į savo gimtąją šalį. Susiję straipsniai: Vokietiją sukrėtė žvėriški jaunų merginų nužudymai: šalis bunda iš pasakiškos būsenos Irako Kurdistano pareigūnai areštavo jaunuolį birželio pradžioje ir perdavė jį D. Romannui bei jo pareigūnams šios autonominio regiono sostinės Arbilio oro uoste. Tačiau dėl jo formalaus išdavimo nebuvo sutarta su Bagdadu. A. Basharas, kuris prisipažino nužudęs paauglę ir įtariamas išžaginęs kitą 11-metę, šiuo metu yra laikomas Frankfurto areštinėje. S. Feldman nužudymas yra vienas iš daugelio rezonansinių migrantų įvykdytų smurtinių nusikaltimų, suteikusių peno kraštutiniams dešiniesiems aštriai kritikuoti Vokietijos kanclerės Angelos Merkel pabėgėlių priėmimo politiką. Anksčiau A. Basharas buvo įtariamas padaręs kelis nesunkius nusikaltimus, tačiau jokių kaltinimų jam kol kas nebuvo pateikta.

2 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.