Paaiškėjo, kokios žvaigždės koncertuos per Trumpo inauguracijos renginius

Jame pasirodys muzikinė grupė „Rascal Flatts“, žinoma iš tokių dainų kaip „What Hurts the Most“ ir „Life Is a Highway“, taip pat kylantis talentas Parkeris McCollumas.

Tuo metu per pokylį „Starlight Ball“ pirmadienio vakarą scenoje pasirodys dainininkas ir dainų autorius Gavinas DeGraw, geriausiai žinomas iš tokių dainų kaip „Chariot“ ir „I Don’t Want to Be“.