„Abu bandysime paversti jį (susitikimą) labai ypatingu momentu pasaulio taikai!“ – sakė JAV vadovas socialiniame tinkle „Twitter“. Informacija apie D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimo vietą bei laiką buvo paskelbta į Jungtines Valstijas sugrįžus trims amerikiečiams, ilgą laiką laikytiems nelaisvėje Šiaurės Korėjoje.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.