Beveik prieš dvi savaites D. Trumpas pribloškė pasaulį sutikdamas susitikti su Kim Jong Unu, bet viešo Šiaurės Korėjos atsakymo į tai dar nebuvo. „Manome, kad Šiaurės Korėjos lyderis dabar atidžiai vertina (D. Trumpo sprendimą)", – amerikiečių televizijos CBS laidai „Face the Nation“ sakė Pietų Korėjos diplomatijos vadovė Kang Kyung-wha. Susiję straipsniai: Analitikas paaiškino, kokią žinutę siunčia būsimas Trumpo susitikimas su Baltijos šalių prezidentais Trumpas ketina susitikti su Kim Jong Unu iki gegužės pabaigos Šiaurės Korėjos pareigūnai šeštadienį užbaigė tris dienas trukusias derybas su Švedijos pareigūnais Stokholme; tolesni susitikimai planuojami Suomijoje. Švedijos ambasada Pchenjane atstovauja JAV diplomatiniams interesams Šiaurės Korėjoje. Po ne vieną mėnesį tvyrojusios didžiulės įtampos ir žvanginimo ginklais D. Trumpas priėmė pasiūlymą surengti viršūnių susitikimą su Kim Jong Unu. Šį pasiūlymą kovo 6 dieną jam perdavė Pietų Korėjos pasiuntiniai, kiek anksčiau Pchenjane susitikę su Šiaurės Korėjos lyderiu. Tačiau kol kas konkreti susitikimo data ar vieta nepaskelbti, be to, Šiaurės Korėja iki šiol nėra patvirtinusi, kad iš tiesų pateikė tokį pasiūlymą. Kang Kyung-wha sakė, kad buvo atidarytas komunikacijos kanalas, ir išreiškė įsitikinimą, „kad keičiamasi žinutėmis“. Tačiau ji pridūrė galvojanti, kad Šiaurės Korėjos lyderiui „reikės kažkiek laiko“, turint omenyje tai, kaip „noriai prezidentas Trumpas priėmė kvietimą į derybas“.

