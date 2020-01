Skelbiama, kad yra daug sužeistų. Šaudynės įvyko miesto centre. Pareigūnai įspėjo žmones laikytis atokiai Gilmouro gatvės.

Anot žiniasklaidos, vienas žmogus žuvo. Trys sunkai sužeisti asmenys nuvežti į ligoninę.

Incidentas įvyko prieš 8.00 val. (vietos laiku). Šaulys kol kas laisvėje.

Pildoma

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB