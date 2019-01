Nuotraukose iš popietę įvykusios avarijos vietos matyti pramuštas autobuso priekis ir atsivėrusios viršutinės krėslų eilės. Ugniagesiai kopėčiomis mėtino pasiekti sužeistuosius, o apie 25 greitosios pagalbos automobiliai laukė išsirikiavę šaltą žiemos dieną, kada galės išvežti žmones į ligonines. Įvykio liudininkai pasakojo vietos žiniasklaidai, kad susisiekimo bendrovės „OC Transpo“ 269-ojo maršruto autobusas netikėtai metėsi į šoną ir įsirėžė į stotelės stoginę prie Vestboro stoties, esančios į vakarus nuo Otavos centro. Policijos vadovas Charles'is Bordeleau (Šarlis Bordelo) sakė, kad „keli žmonės buvo prispausti viršutiniame aukšte“, kol galiausiai buvo ištraukti. Otavos meras Jimas Watsonas (Džimas Votsonas) sakė per spaudos konferenciją, kad žuvo trys žmonės ir dar 23 buvo sužeisti per „šiurpią“ avariją. Greitosios pagalbos tarnyba informavo, kad 14 žmonių būklė yra kritinė. Dvi aukos buvo autobuso priekyje sėdėję keleiviai. Trečias žuvęs asmuo stovėjo stoties platformoje, nurodė J. Watsonas. Ch. Bordeleau sakė, kad autobuso vairuošojas buvo areštuotas ir kad jis bus apklaustas, tiriant avarijos priežastis. Prieš šešerius metus kitam dviaukščiam autobusui Otavoje susidūrus su keleiviniu traukiniu žuvo šeši žmonės.

