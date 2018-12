Europos Sąjunga ir išreiškė palaikymą Kanadai dėl ginčijamų areštų. „Esame giliai susirūpinę dėl Kinijos tarnybų anksčiau šį mėnesį įvykdyto dviejų kanadiečių nepagrįsto sulaikymo ir raginame juos nedelsiant paleisti“, – sakoma Kanados užsienio reikalų ministrės Chrystios Freeland pareiškime. JAV Valstybės departamento atstovas Robertas Palladino irgi paragino paleisti šiuos du asmenis. Tuo metu ES diplomatijos vadovės Federicos Mogherini atstovė sakė: „ES palaiko Kanados vyriausybės pastangas.“ Kinija gruodžio 10-ąją sulaikė buvusį Kanados diplomatą Michaelą Kovrigą ir verslo konsultantą Michaelą Spavorą. Manoma, kad šis žingsnis yra atsakas į gruodžio 1-ąją Kanados įvykdytą kinų telekomunikacijų milžinės „Huawei“ finansų direktorės Meng Wanzhou areštą, kai ši Vankuveryje ruošėsi persėsti į kitą lėktuvą. Meng Wanzhou vėliau buvo paleista už užstatą, kol bus išnagrinėtas JAV prašymas ją išduoti. Jungtinės Valstijos, įsitraukusios į prekybos karą su Pekinu, kaltina šią pareigūnę sankcijų Iranui pažeidimais. „Huawei“ finansų direktorė dabar yra laikoma viename prabangiame name Vankuverį ir privalo nešioti elektroninę apyrankę. Tačiau Meng Wanzhou gali kasdien priimti lankytojų ir rašyti tinklaraštį. Tuo metu M. Kovrigui ir M. Spavorui, laikomiems griežtesnėmis sąlygomis, nebuvo leista susitikti su advokatais. „Kanada nesukels pavojaus ir įstatymų viršenybės bei teisinio procesui ir jo nepolitizuos“, – pabrėžė Ch. Freeland. „Kanada Meng Wanzhou atžvilgiu vykdo sąžiningą, nešališką ir skaidrų teisinį procesą“, – sakė ministrė ir pridūrė, kad jos šalis „gerbia savo tarptautinius teisinius įsipareigojimus, įskaitant ekstradicijos sutartį su Jungtinėmis Valstijomis“. F. Mogherini atstovė Maja Kocijančič savo ruožtu sakė, kad Kinijos paskelbtas kanadiečių arešto pagrindimas „kelia susirūpinimą dėl teisėtos tyrimų ir verslo praktikos Kinijoje“.

