„Daktaru Stebuklu“ vadinamas D. Mukwege, šią pravardę pelnęs už savo darbą padedant lytinio smurto aukoms, ir N. Murad, kuri savo skaudžią belaisvės patirtį pavertė galinga jėga kovojant už jazidų bendruomenės teises, apdovanojimą atsiims per ceremoniją Osle. Norvegijos Nobelio komitetas spalį paskelbė, kad apdovanojimas skiriamas D. Mukwege ir N. Murad „už jų pastangas padaryti galą lytinio smurto kaip karo ir ginkluoto konflikto ginklo naudojimui“. Laureatai, dedikavę savo apdovanojimą išžaginimo aukoms visame pasaulyje, sakė, jog viliasi, kad ši premija padidins visuomenės suvokimą apie lytinį smurtą ir dėl to pasauliui bus sunkiau tai ignoruoti. „Negalime sakyti, kad nieko nedarėme, nes nežinojome. Dabar žino visi. Ir galvoju, kad dabar tarptautinė bendrija turi prievolę imtis veiksmų“, – sakė D. Mukwege sekmadienį per spaudos konferenciją. Šis chirurgas du dešimtmečius gydo fizines ir emocines seksualinį smurtą patyrusių moterų žaizdas karo draskomuose Kongo Demokratinės Respublikos rytuose. Susiję straipsniai: Per sukilėlių reidus Kongo DR žuvo keturi žmonės Ebolos karštligės protrūkio Kongo DR aukų padaugėjo iki 75 „Per ginkluotus konfliktus matome, kaip moterų kūnai tampa mūšio lauku, o tai negali būti priimtina“, – sakė jis. „Islamo valstybės“ sekso vergijoje Irake bei Sirijoje buvusi N. Murad ištrūkus į laisvę tapo nenuilstama kovotoja už kurdiškai kalbančios jazidų bendruomenės, kurios nariai dažnai tampa džihadistų atakų taikiniais, teises. 2014 metais į nelaisvę paimta N. Murad buvo prievarta ištekinta, ji buvo mušama ir žaginama, kol galiausiai sugebėjo pabėgti nuo savo kankintojų. Anot moters, šis Nobelio apdovanojimas yra „ženklas“ tūkstančiams moterų, tebesančių džihadistų nelaisvėje. „Šis apdovanojimas, vienas apdovanojimas negali panaikinti viso smurto ir išpuolių prieš nėščiąsias, vaikus, moteris ir negali garantuoti jiems teisingumo“, – sakė N. Murad sekmadienį. Tačiau ji išreiškė viltį, jog šis apdovanojimas „pravers duris, kad mus išgirstų daugiau vyriausybių“ ir daugiau kaltininkų stotų prieš teismą ir kad „mes galėsime rasti sprendimą ir iš tiesų nutraukti tai, kas vyksta“. „Žingsniai teisingumo link“ Abu Nobelio taikos premijos laureatai savo darbais įkūnija kovą su šia pasauline rykšte. „Kiekvienas iš jų savu būdu prisidėjo prie to, kad seksualinis smurtas karo metu taptų labiau matomas, kad kaltininkai galėtų būti patraukti atsakomybėn už savo veiksmus“, - Osle paskelbdama laureatų vardus sakė Nobelio komiteto pirmininkė Berit Reiss-Andersen. D. Mukwege Panzio miesto ligoninėje suteikė pagalbą dešimtims tūkstančių aukų – moterų bei vaikų, tarp kurių būta ir vos kelių mėnesių kūdikių. Šią ligoninę Pietų Kivu provincijoje jis įkūrė 1999 metais. Jungtinių Tautų geros valios ambasadore kovos su prekyba žmonėmis klausimais paskirta N. Murad buvo viena iš tūkstančių jazidžių moterų ir mergaičių, kurias 2014 metais per savo didžiulio masto puolimą pagrobė džihadistai. Nelaisvėje šios moterys ir mergaitės buvo prievartaujamos ir visaip žalojamos. Vyresnėms moterims ir vyrams per šį džihadistų puolimą, kurį JT yra įvardijusios tikėtinu genocidu, buvo rengiamos masinės egzekucijos. N. Murad neteko motinos ir šešių brolių. JT komanda, kuriai pavesta ištirti jazidų mažumos narių žudynes, ateinančiais metais Irake turėtų pagaliau pradėti darbą. N. Murad sakė, kad „žingsniai teisingumo link“ suteikė jai vilties. Tačiau ji pabrėžė, kad kol kas „nė vienas ISIS teroristas“ nestojo prieš teismą, ir pridūrė, kad „toks neteisingumas šiame pasaulyje tęsis, jei dabar nebus imtasi tai spręsti“. Nobelio premija – aukso medalis, diplomas ir 9 mln. Švedijos kronų (880 tūkst. eurų) – bus oficialiai įteikti laureatams per ceremoniją Oslo miesto rotušėje 13 val. vietos (14 val. Lietuvos) laiku.

