Oro uostuose – dramatiškos scenos: padėkite mums!

Londono Hitrou oro uoste sekmadienio vakarą daugeliui Europos valstybių atšaukus skrydžius įsivyravo chaosas. Sutrikę keliautojai siekė paskutinę minutę palikti šalį.

Scenes currently at @HeathrowAirport ! Hundreds of passengers awaiting communication from @British_Airways regarding overbooking of #Dublin flights this evening! #Heathrow #britishairways #aerlingus @rtenews @SkyNews #gettinghome https://t.co/dRJIRiGafo pic.twitter.com/ac0zMT8ybV



Minios žmonių Hitrou oro uoste laukė prie penktojo terminalo norėdami sužinoti, ar bus leista išskristi į Dubliną. Skrydis buvo suplanuotas 20.55 val.

Keleivė Rachael Scully tviteryje pranešė, akd Airijos vyriausybė davė leidimą skrydžiui. Lėktuvas nusileido likus vos 15 min. iki skrydžių draudimo pradžios vidurnaktį.

„Tai Kalėdų stebuklas“, – džiūgavo keleivė.

Tačiau kitų nuotaikos nebuvo tokios pakilios, pasigirdo raginimų likte Jungtinėje Karalystėje ir nerizikuoti išvežioti mutavusį virusą po kitas šalis.

„Su visa derama pagarba, bet jūs ruošiatės skristi iš vieno labiausiai COVID-19 paveikto regiono su mutavusia atmaina. Rizikuojate jį atvežti į Airiją. Persvarstykite savo planus. Žinau, kad sunku“, – „Twitter“ rašė Airijos gyventojas.

Didžiosios Britanijos keliautojams, sekmadienį atvykusiems į Hanoverio oro uostą Vokietijoje, nebuvo leista išvykti iš oro uosto, o sveikatos apsaugos pareigūnai ir slaugytojai, kurių dalis vilkėjo apsauginius drabužius, atvykėliams atliko COVID-19 tyrimus.

Šios priemonės palietė 63 iš Didžiosios Britanijos į Hanoverį atvykusius asmenis, kurie per naktį buvo priversti likti oro uoste ir kuriems nebus leista išvykti, kol nebus gauti neigiami tyrimų rezultatai. Rezultatų tikimasi sulaukti pirmadienį ryte.

Tuo tarpu terminalo pareigūnai keleiviams parūpino sulankstomų lovų.

Oro uoste priverstų likti keliautojų nuotaikos buvo įtemptos.

„Esame Hanoverio oro uoste, laikomi prieš mūsų valią. Mums buvo atlikti tyrimai ir uždrausta palikti oro uostą laukiant rezultatų“, – Vokietijos dienraščio „Bild“ išplatintame vaizdo įraše kalbėjo keliautoja Manuela Thomys.

Vaizdo įraše matomos keliautojų grupelės, įskaitant devynių mėnesių kūdikį.

„Prašau, padėkite mums!“ – pagalbos prašė keliautoja.

The last UK passengers arriving in Germany last night have been locked in airports. In Hanover, 63 passengers spent the night on camping beds inside the terminal. Negative test results = release. Source: @welt pic.twitter.com/PBlzpZtlBS