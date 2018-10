Berlyne įsikūrusi organizacija „Syrian Archive“ sukūrė vaizdo įrašų duomenų bazę apie incidentus, įvykusius laikotarpiu nuo 2015 metų rugsėjo, kai Rusija pradėjo rengti antskrydžius Sirijoje, kad paremtų prezidentą Basharą al Assadą, iki šių metų rugsėjo. Organizacijos atstovas Hadi al Khatibas sakė, kad ši duomenų bazė su paieškos galimybe yra nepaprastai svarbi siekiant atsakomybės ir teisingumo. Anot jo, duomenų bazėje yra medžiagos apie daugiau nei 700 incidentų, per kuriuos buvo civilių aukų ir buvo atakuotos maždaug 35 ligoninės. Kaip pažymėjo H. al Khatibas, tai gali padėti advokatams parengti bylas prieš smurto vykdytojus. Ataskaitos grindžiamos Rusijos gynybos ministerijos, taip pat civilių gyventojų, žurnalistų ir humanitarinės pagalbos organizacijų pateikta filmuota medžiaga. Guterresas įvardijo naująjį JT pasiuntinį Sirijoje Naujuoju Jungtinių Tautų (JT) specialiuoju pasiuntiniu Sirijoje įvardytas patyręs Norvegijos diplomatas, prisidėjęs prie derybų, padėjusių pamatą Oslo susitarimams. JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas laiške Saugumo Tarybai, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP, teigė ketinantis šias pareigas patikėti Geirui Pedersenui. G. Pedersenas - diplomatijos veteranas, 1993-aisiais buvęs slaptose Izraelio ir palestiniečių derybose dalyvavusios Norvegijos komandos narys. Šių derybų rezultatas - Oslo susitarimai. Diplomatas yra ne kartą dirbęs Artimuosiuose Rytuose. 2005-aisiais jis ėjo JT pasiuntinio Pietų Libane pareigas, o nuo 2007-ųjų iki 2008-ųjų - specialiojo koordinatoriaus visame Libane pareigas. G. Pedersenas kelis metus taip pat buvo Norvegijos atstovas Palestinos autonomijoje (PA), o šiuo metu eina šalies ambasadoriaus Kinijoje pareigas. Nuo 2014-ųjų JT specialiojo pasiuntinio Sirijoje pareigas ėjo Staffanas de Mistura.

