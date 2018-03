Mitinge, kuriuo prieš balandžio 8-osios balsavimą premjeras demonstravo jėgą, V. Orbanas sakė, kad jo priešai „nori iš mūsų atimti mūsų šalį“, ir vaizdavo save kaip „nacionalinį jausmą turinčių milijonų (žmonių)“ gynėju nuo „globalistų elito“. Jis taip pat pakartojo pagrindines savo kampanijos temas, užsipuolė tarptautines nevyriausybines organizacijas ir vengrų kilmės milijardierių iš JAV George'ą Sorosą bei griežtai pasisakė prieš imigraciją. „Jie nori, kad šioje šalyje gyventų kiti“, – sakė jis miniai. „Didelės Vakarų Europos šalys pamažu praranda savo šalis; jos nori mus priversti padaryti tą patį, ir šie rinkimai yra puiki galimybė jiems tai padaryti, – tęsė premjeras. – Afrika nori išspirti mūsų duris, o Briuselis mūsų negina.“ Susiję straipsniai: Vengrija reikalauja JT žmogaus teisių komisaro atsistatydinimo dėl kritikos Orbanui Vengrijos premjeras Orbanas pavadino pabėgėlius „musulmonais įsibrovėliais“ Ketvirtadienį Budapešte vyko keli atskiri mitingai, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Į demonstraciją prieš valdančiuosius susirinko 10 tūkst. dalyvių, o į kairiojo sparno mitingą, kurį surengė socialistų partija MSZP ir buvusio premjero Ferenco Gyurcsany vadovaujama Demokratų koalicija (DK), atėjo apie 5 tūkst. žmonių. Rinkėjų apklausos rodo, kad 54 metų V. Orbanas, keliskart susirėmęs su Briuselio dėl imigracijos ir įstatymo viršenybės klausimų, gali užsitikrinti trečią iš eilės kadenciją Vengrijos vyriausybės vadovo poste. Tačiau netikėtas valdančiosios V. Orbano dešiniosios partijos „Fidesz“ pralaimėjimas praėjusį mėnesį vykusiuose papildomuose rinkimuose parodė, kad kova dėl valdžios jam bus sudėtingesnė nei jis tikėjosi. V. Orbano šalininkai tvirtina, kad jis gina Vengriją nuo Europos Sąjungos ir G. Soroso kišimosi, o jo reformos esą iškuopia netvarką, kurią paliko ankstesnės socialistų vyriausybės. Į premjero mitingą, pavadintą „Taikos maršu“, susirinko žmonių iš kitų Vengrijos miestų ir net iš Lenkijos, kuri irgi turi nesutarimų su Briuseliu. Šiame mitinge buvo matyti plakatų su užrašais „Dieve, saugok Vengriją ir Lenkiją nuo kairuoliškos ideologijos!“ ir „Tėvynė – pirmiausia“. „Ši vyriausybė palaiko vengrus ir padeda jiems sukurti šeimas“, – AFP sakė 23 metų ekonomikos studentas Davidas Magyaras. „Jaučiamės čia saugūs, – sakė 53 metų verslininkė, prisistačiusi Gyongyi (Diondi) vardu. – Gatvėse nebėgioja nė vienas pabėgėlis.“

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.