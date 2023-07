Vengrijos lyderio kreipimosi vaizdo įrašas buvo paskelbtas feisbuke liepos 11 d.

Savo poziciją jis argumentavo tuo, kad karas vyksta Vengrijos kaimynystėje, o tose teritorijose, konkrečiai, Užkarpatėje, gyvena dešimtys tūkstančių etninių vengrų.

„Vengrijos požiūris aiškus, nes karas vyksta mūsų kaimynystėje, ir Užkarpatėje gyvenantys dešimtys tūkstančių vengrų atsidūrė tiesioginiame pavojuje“, – pareiškė premjeras.

V. Orbanas pridūrė, kad Vengrija pasisako už tai, jog NATO nekeistų savo ankstesnės pozicijos, nes „Aljansas yra karinio gynybinio pobūdžio ir buvo įkurtas jo valstybėms narėms ginti, o ne kariniams veiksmams vykdyti kitų šalių teritorijose“.

„Užuot siuntę ginklus į Ukrainą, turime nešti taiką. Būtina nutraukti ugnį, o vietoje karo kaip įmanoma greičiau pradėti taikos derybas“, – pareiškė Vengrijos premjeras.

