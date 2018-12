Įstatymą praėjusios savaitės trečiadienį priėmė parlamentas. Tai sukėlė didžiausius per pastaruosius metus protestus šalyje.

Naujasis įstatymas leidžia darbdaviams reikalauti iš darbuotojų iki 400 valandų viršvalandžių per metus, vietoj iki šiol buvusių 250. Be to, už viršvalandžius darbuotojams galės būti apmokėta per trejų metų laikotarpį. Profsąjungų skaičiavimu, tai prilygsta užslėptam šešių dienų darbo savaitės įvedimui.

Įstatymo priėmimas sukėlė iki šiol didžiausią protestų bangą nuo premjero Viktoro Orbano kadencijos pradžios 2010-aisiais. Tūkstančiai žmonių Budapešte ir kituose šalies didmiesčiuose kelias dienas protestavo prieš vyriausybę. Per mitingus buvo suimta dešimtys žmonių, sužeista keliolika policijos pareigūnų. Penktadienį Budapešte planuojamas dar vienas didelis mitingas.

Tai, kad prezidentas pasirašė įstatymą, nėra netikėta. Jis priklauso valdančiajai „Fidesz“ partijai ir yra laikomas lojaliu V. Orbano vyriausybės rėmėju. Įstatymas, anot jo, nėra griežtesnis nei viršvalandžių taikymas panašiose ES šalyse. J. Aderis pridūrė, kad tikisi ramių ir taikių šventadienių.