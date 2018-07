„Mums reikia naujos Komisijos... su nauju požiūriu“, – pareiškė ministras pirmininkas. „Po Europos (Parlamento) rinkimų mums bus reikalinga Komisija, kuri nebaus šalių, ginančių savo sienas – tokių kaip Vengrija“, – pridūrė jis. Pasak V. Orbano, turėtų būti baudžiamos tos šalys, kurios leido į Europą atvykti milijonams nelegalų. Visgi vengrų premjeras neįvardijo konkrečių valstybių. Jis sakė, kad EK sprendimas kreiptis į Europos Sąjungos teismą dėl Vengrijos teisės aktų, reglamentuojančių migraciją, neturi prasmės, nes dabartinės EK įgaliojimai baigsis kitų metų gegužę. EP rinkimai vyks 2019-ųjų gegužę. EK pasmerkė kaip neteisėtą birželį priimtą įstatymą, pramintą „Sustabdyti Sorosą“ (Stop Soros), numatantį iki vienerių metų laisvės atėmimo bausmę už pagalbą asmenims, nelegaliai atvykusiems į Vengriją. Praėjusią savaitę Briuselis išsiuntė Budapeštui „oficialų įspėjimą“ – tai yra procedūros, galinčios pareikalauti bloko aukščiausios instancijos Europos Teisingumo Teismo (ETT) įsikišimo, pirmasis etapas. Minėtas įstatymas pramintas „Sustabdyti Sorosą“, nes V. Orbanas ir jo vyriausybė liberalių pažiūrų JAV finansininką George'ą Sorosą kaltina masinės migracijos į Europą organizavimu. Pats Vengrijos žydų kilmės milijardierius ir filantropas šiuos kaltinimus neigia. EK taip pat pareiškė, kad skundžia Vengriją ETT dėl 2015-ųjų gruodį pateiktų neišspręstų skundu, kad Budapeštas per ilgai laikė prieglobsčio prašytojus tranzito centruose ir netinkamai su jais elgėsi. „Vengrijos įgyvendinta pasienio procedūra neatitinka ES įstatymų, nes nesilaikoma maksimalaus keturių savaičių laikotarpio, per kurį asmuo gali būti laikomas tranzito centre“, – nurodė institucija. Europos Komisija pridūrė, kad Vengrijos pasienyje pažeidžiant ES įstatymus atgal išsiunčiami migrantai, net jeigu jie norėtų prašytis prieglobsčio.











