V. Orbanas, dominuojanti figūra Vengrijoje ir autoritetas populistams bei nacionalistams visoje Europoje, trečiadienį patyrė retą pralaimėjimą, kai Europos Parlamentas Strasbūre nubalsavo už teisinius veiksmus prieš Vengriją pagal Europos Sutarties 7-ąjį straipsnį. Dėl šios procedūros Budapeštas galiausiai galėtų prarasti balsavimo teisę bloke, bet V. Orbanas duodamas interviu Vengrijos visuomeniniam radijui tokį pavojų atmetė. Lenkija yra sakiusi, kad vetuotų bet kokias galimas sankcijas Vengrijai. „Tai tokia procedūra, kuriai pasibaigus nebūna jokių sankcijų, pavojaus nėra“, – sakė jis ir pateikė 2013 metais Europos Parlamento priimtos ataskaitos pavyzdį. Ataskaitoje buvo smerkiami kontroversiški pakeitimai Vengrijos konstitucijoje, bet „nieko neįvyko ir taip pat bus šį kartą“, pareiškė vengrų premjeras. Be to, kitos ES vyriausybės galėtų vetuoti bet kokius tolesnius veiksmus dėl sankcijų, o Lenkija yra perspėjusi, kad taip ir padarytų. V. Orbanas trečiadienio balsavimą pavadino bandymu silpninti Vengrijos poziciją kaip „pasipriešinimo migracijai simbolį“. Apkaltinęs Vokietijos kanclerę Angelą Merkel noru vengrų pasieniečius pakeisti „iš Briuselio atsiųstais samdiniais“, V. Orbanas sakė, kad „kita kova“ bus susijusi su valstybių narių teise ginti savo sienas. Pasak jo, šis mūšis prasidės kitą savaitę Austrijos Zalcburgo mieste per neformalų ES valstybių vadovų susitikimą, kurio metu turėtų dominuoti migracijos ir sienų apsaugos klausimai. Strasbūre žengtas žingsnis buvo pagrįstas ataskaita, kurioje reiškiamas susirūpinimas dėl teismų nepriklausomybės, korupcijos, raiškos laisvės, akademinės laisvės, religinės laisvės ir mažumų teisių Vengrijoje. Pasiūlymui pritarė 448 europarlamentarai; 197 balsavo „prieš“, 48 susilaikė. Budapeštas įrodinėja, kad į susilaikiusiųjų balsus reikėjo atsižvelgti apskaičiuojant, ar buvo peržengtas būtinos dviejų trečdalių daugumos „slenkstis“, ir kad tokiu būdu balsavimas tampa negaliojantis. V. Orbanas apkaltino Europos Parlamentą „akivaizdžiai pažeidus savo paties taisykles“ ir tokiu būdu „ryjant paskutinius pagarbos jam trupinius moraliniu požiūriu“. „Reikia kitokio parlamento ir kitokios ateities“, – sakė jis ir prognozavo, kad per kitų metų gegužę įvyksiančius Europos Parlamento rinkimus pasibaigs tai, ką jis pavadino „imigracijos šalininkų dauguma“ šioje asamblėjoje. Budapešto sprendimas dėl to, kaip teisiškai užginčyti balsavimo Strasbūre galiojimą, bus priimtas pirmadienį, pridūrė jis.

