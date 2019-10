Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas apie atakos pradžią paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“. Netrukus po to iš lėktuvų ir artilerijos pabūklų buvo apšaudytos kurdų pozicijos visame pasienyje. Tūkstančiai civilių turėjo skubiai bėgti.

Po bombardavimo kampanijos vėlai vakare prasidėjo sausumos operacija, pranešė Turkijos gynybos ministerija, tačiau kurdų vadovaujamos Sirijos demokratinės jėgos (SDF) trečiadienį paskelbė atrėmusios Turkijos sausumos puolimą prie Sirijos šiaurinės sienos, netrukus po to, kai Ankara paskelbė, kad pradėjo savo operacijos prieš kurdų pajėgas sausumos fazę.

„SDF kovotojai atrėmė Turkijos pajėgų sausumos ataką“ Tal Abjado regione, socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė SDF atstovas Mustefa Bali.

Sirijos karą stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) pranešė, kad per pirmąsias turkų puolimo valandas žuvo 16 kurdų vadovaujamų Sirijos demokratinių jėgų (SDF) narių.

SOHR ir SDF pranešė apie intensyvius susirėmimus netoli Tel Abjado miesto. Vėliau SDF paskelbė atrėmusios Turkijos sausumos puolimą Tel Abjado regione.

Turkijos gynybos ministerija tviteryje nurodė, kad kol kas smogta 181 kurdų „teroristinės grupės“ taikiniui.

