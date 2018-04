„Mėginių tyrimų rezultatai, kaip tikimasi, bus gauti kitos svaitės pradžioje. Kai tai įvyks, sekretoriatas, remdamasis šiais duomenimis, paruoš ataskaitą. Kopija bus perduota Didžiajai Britanijai“, – pranešė Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) vadovas. Pranešime sakoma, kad pagal organizacijoje galiojančias taisykles, šiuo atveju kitos šalys su ataskaita galės susipažinti tik gavusios Jungtinės Karalystės sutikimą. A. Uzumcu taip pat pabrėžė, kad Londonas šiuo klausimu pasisako už visiško skaidrumo užtikrinimą. „Didžioji Britanija išreiškė pageidavimą, kad būtų užtikrintas kuo didesnis skaidrumas. Ji jau perspėjo, kad pageidautų, jog ataskaitos turinys būtų atskleistas ir kitoms suinteresuotoms šalims“, – kalbėjo jis.

