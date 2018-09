Trijų vaikų motina 44 metų Dawn Sturgess mirė liepos 8 dieną paveikta cheminės medžiagos, buvusios kvepalų buteliuke, kurį jai įteikė jos partneris Charlie Rowley. Ch. Rowley po apsinuodijimo atsigavo, tačiau praėjusį mėnesį vėl buvo paguldytas į ligoninę dėl regos sutrikimų. Iš pradžių policija įtarė, kad pora apsinuodijo heroinu arba prastos kokybės kokainu iš užterštos narkotikų siuntos. Visgi tolesni tyrimai, atlikti šalia Solsberio miesto esančioje gynybos laboratorijoje, parodė, kad porą paveikė „Novičiok“ – Sovietų Sąjungoje Šaltojo karo metais sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga. OPCW patvirtino šią laboratorijos išvadą. Hagoje įsikūrusios organizacijos tyrimo rezultatai „patvirtina Jungtinės Karalystės išvadas dėl nuodingosios cheminės medžiagos, kuria Eimsberyje buvo apnuodyti du žmonės, iš kurių vienas mirė“, rašoma OPCW pareiškime. „Tai buvo kovinė nervus paralyžiuojanti medžiaga „Novičiok“; tokia pat medžiaga anksčiau šiais metais buvo panaudota per pasikėsinimą nužudyti Sergejų ir Juliją Skripalius“, – priduriama pareiškime. Londonas kaltina Maskvą dėl kovą Anglijos pietvakariniame Solsberio mieste įvykdyto buvusio Rusijos šnipo Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimo. Šis įvykis išprovokavo aštrią diplomatinę krizę tarp Londono ir Maskvos. Virtinė Vakarų valstybių po incidento Solsberyje koordinuotai išsiuntė Rusijos diplomatus. Maskva, kategoriškai neigianti savo sąsajas su išpuoliu prieš Skripalius, ėmėsi atsakomųjų žingsnių. „Esame dėkingi OPCW už nepriklausomą, kvalifikuotą darbą patvirtinant Eimsberyje panaudotos kovinės nervus paralyžiuojančios medžiagos tipą“, – sakė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas. „Rusijos valstybės nusikalstamas nerūpestingumas – kovinės nervus paralyžiuojančios medžiagos atgabenimas į Jungtinę Karalystę ir absoliutus visuomenės saugumo nepaisymas – yra pasibaisėtinas ir neatsakingas“, – pridūrė jis.

