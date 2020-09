OMON Baltarusijoje tampė nėščią moterį

Moters, kuri šaukė ją asfaltu į autobusą tempusiems OMON pareigūnams: „Esu nėščia!“, vardas Veronika. Ji papasakojo tut.by, kaip viskas įvyko.

Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip vienas iš OMON pareigūnų sugriebia merginą ir pradeda tempti ją gatve. Ji šaukia, kad yra nėščia (vaizdo įraše tai irgi puikiai girdėti; Veronika yra nėščia jau 31 savaitę), ir priešinasi.

Гродно. Омоновец тащит по асфальту беременную женщину.

Я не могу ничего сказать, я в ярости. пожалуйста, просто репост.

Hrodna, Belarus. A policeman is hurting a pregnant woman. Please share this pic.twitter.com/e3ZhBxKC0t