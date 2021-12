Omikron banga pavertė Londoną miestu vaiduokliu

Jungtinė Karalystė susiduria su rekordine infekcijų banga, o Anglijos vyriausiasis medicinos pareigūnas Chrisas Whitty trečiadienį perspėjo, kad „fenomenalus“ atvejų skaičius reiškia, jog neišvengiamai susirgs ir gydytojai bei slaugytojai. Tokie verslai kaip „Parlez“ nebeturi vilčių, kad situacija pasikeis į gera.

Jau galiojantys apribojimai, įskaitant rekomendacijas dirbti iš namų, reiškia, kad tie, kurie anksčiau po darbo susitikdavo bokalui alaus, dabar gerai pagalvos, sakė savininkas Mattas Wardas.

Verslas kitoje M. Wardo aludėje, pietų Londono Brikstono rajone įsikūrusioje „White Horse“, taip pat patyrė skaudų smūgį.

„Aludės apyvarta taip ir nesugrįžo į priešpandeminį lygį, bet dabar dar prisidėjo nestabilumas, – sakė M. Wardas. – Turėjome gerą šeštadienį, bet blogą sekmadienį, paskui gerą pirmadienį su viktorina, bet labai tykų antradienį.“

Didžiosios Britanijos svetingumo pramonė, bandanti atsigauti po kelis mėnesius trukusio šiųmetinio karantino, vėl patiria ekonominį smūgį, nes pandemija dar kartą įsibėgėja. Šįkart – kol kas – vyriausybė apsauginio tinklo neišskleis, nors trečiadienį jau buvo pranešta apie beveik 79 000 atvejų.

Nors renginių vietos vis dar atidarytos, prekyba prieš pagrindines metų šventes sulėtėjo, nes žmonės verčiau lieka namuose ir vengia susitikinėti baruose, klubuose ir restoranuose.

Trečiadienį Londono Sičio finansiniame rajone buvo galima suskaičiuoti mažiau nei 30 žmonių, geriančių lauke prie Votlingo gatvės barų. „Leadenhall Market“ verslas taip pat buvo lėtas, nors paprastai gruodį tokiu metu jo barai būna pilni draudimo brokerių.

„Pajamų sumažėjimas tikrai skausmingas restoranams, ypač įsikūrusiems didžiųjų miestų, tokių kaip Londonas, centre“, – sakė Desas Gunewardena, „D&D London“, valdančio 43 restoranus, barus ir viešbučius, daugiausia įsikūrusius JK sostinėje, generalinis direktorius ir pirmininkas.

Praėjusią savaitę „D&D“ prarado 15 proc. rezervacijų, o ši savaitė bus dar blogesnė, „Bloomberg“ sakė D. Gunewardena.

„Vyriausybė turėtų imtis veiksmų ir pilnai kompensuoti didžiulį smūgį mūsų pelnui, kurį sukėlė jos pranešimai ir „Covid“ gairės“, – sakė jis.

Restoranų savininkas Tomas Kerridge’as antradienį socialinėje žiniasklaidoje atskleidė, kad per pastarąsias šešias dienas rezervacijas atšaukė 654 jo svečiai, ir įspėjo, kad daugelis vietų „subyrės“ be paramos.

Tuštėja ir transportas. Oficialūs duomenys rodo, kad šią savaitę pirmadienio rytą piko metu Londono metro besinaudojan

ių žmonių skaičius buvo mažesnis beveik penktadaliu.

„Bloomberg Pret Index“ duomenimis, „Pret A Manger Ltd.“ kavinėse Londono finansiniuose rajonuose pardavimai šiuo metu yra žemiausi nuo spalio mėnesio.

Johnsono atsargumas

Dauningo gatvėje ministras pirmininkas Borisas Johnsonas bando vaikščioti įtemptu lynu tarp mokslininkų, kurie tvirtina, kad norint kovoti su omikron reikia dar griežtesnių „Covid“ priemonių, ir daugelio konservatorių partijos kolegų, kurie išreiškė susirūpinimą dėl pilietinių laisvių pažeidimų.

B. Johnsonas vėlai antradienį susidūrė su didžiausiu pasipriešinimu per visą savo kadenciją, kai šimtas konservatorių įstatymų leidėjų nepritarė kai kurioms jo „plano B“ strategijos dalims. Premjeras, jau ir taip patiriantis spaudimą dėl serijos klaidų, be to, krentant jo apklausų reitingams, trečiadienį spaudos konferencijoje paragino žmones prieš Kalėdas būti „atsargiais“.

Pagrindinės lobistų grupės ragina B. Johnsoną nepalikti verslo be paramos, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą. Britų pramonės konfederacija planą B pavadino „pragmatišku ir praktišku“, tačiau perspėjo apie „neplanuotas pasekmes“ ekonomikai ateityje.

„Esame sunerimę, kad tokia retorika gali įsriegti karantino mentalitetą, nors iš tikrųjų siūlomos priemonės – toli gražu ne karantinas. Galiausiai dvigubas smūgis klius įmonėms, kurios mato paklausos mažėjimą ir nesulaukia paramos“, – rašoma CBI informaciniame dokumente apie COVID-19 situaciją.

Didžiosios Britanijos svetingumo pramonė jau ir taip bando susidoroti su darbo jėgos ir tiekimo grandinės sutrikimais bei „Brexit“ poveikiu. Atsigavus virusui, prekybos organizacija „UKHospitality“ prognozuoja, kad gruodžio mėnesį barų ir restoranų pajamos dėl rezervacijų atšaukimų sumažės net 40 proc.

Kai kurie iškilūs svetingumo pramonės veikėjai baiminasi, kad įvedus naujus apribojimus, barams ir restoranams, kuriems šį gruodį ir taip sunkiai sekasi, sausis – tradiciškai sunkus mėnuo – gali būti dar sunkesnis.

Timas Martinas, „JD Wetherspoon Plc“ pirmininkas, anks

iau šią savaitę pareiškė, kad vyriausybės „radikalus“ požiūris prilygsta „neoficialiam karantinui“. Investicinės įmonės „Risk Capital Partners“ pirmininkas ir buvęs „Pizza Express“ tinklo vadovas Luke’as Johnsonas tviteryje rašė, kad dabartiniai apribojimai „yra nenuoseklūs, savavališki ir greičiausiai visiškai neveiksmingi“ kovojant su „Covid“.

Mažmenininkų vargai

Sunkūs laikai atėjo ne tik svetingumo pramonei. Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos sektorius – didžiausias privatus darbdavys šalyje – yra itin priklausomas nuo prekybos centrų srautų prieškalėdiniu laikotarpiu, kai įmonės uždirba didžiąją metų pelno dalį.

Alexas Baldockas, elektronika prekiaujančios įmonės „Currys Plc“ vadovas, trečiadienį sakė, kad artėjant Kalėdoms rinka susilpnėjo, ir perspėjo, kad tolesni apribojimai bus nepaprastai kenksmingi.

„Turėtų būti labai aiški visuomenės sveikatos problema, kad vėl reikėtų uždaryti mažmeninę prekybą, – sakė jis per pokalbį su žurnalistais. – Mes turime 3 milijonus darbuotojų ir sumokame 17 milijardų svarų mokesčių. Galėtume bendromis jėgomis paskatinti atsigavimą – mes neprašome išmaldos, tik norime prekiauti.“

Net ir „Premier“ lygos futbolui iškilo grėsmė. Sparčiai plintančios infekcijos privertė kelis kartus atidėti rungtynes, o trečiadienį buvo atšauktos „Burnley“ „Premier“ lygos varžybos su „Watford“.

Palaikydama B. Johnsoną, Nikki Kanani, Anglijos Nacionalinės sveikatos tarnybos pirminės sveikatos priežiūros direktorė, pareiškė, kad sporto gerbėjai turėtų padaryti viską, kas nuo jų priklauso, kad sustabdytų omikron.

„Jei ketinate savaitgalį eiti į stadioną, tai bent jau pasiskiepykite arba padėkite pasiskiepyti kitiems, užuot tiesiog stebėję rungtynes“, – ragino N. Kanani.